Madagascar: RÉFORME - Le code du travail revu et complété

La réforme du code du travail a été validée. Elle attend les décrets d'application pour entrer en vigueur. Nouvel élan. La réforme du code du travail apporte un nouveau souffle au monde du travail. Des changements majeurs y sont observés. « La philosophie de l'élaboration de ce nouveau code est d'améliorer le monde du travail.

Tous les vides juridiques y sont comblés, à l'instar du télétravail, du travail à domicile, de la sous-traitance, du portage salarial. Ils sont, dorénavant, encadrés par la loi. Des points obscurs dans l'ancien code ont été, par ailleurs, éclaircis », lance Rémi Botoudi, secrétaire général adjoint de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (Sekrima), qui a participé à la refonte du code du travail, hier.

Tout le monde y trouve son compte. Les personnes en situation de handicap auront plus de chances de travailler. « Cette réforme revêt une grande importance. Notamment, l'intégration du handicap et des problèmes de santé comme motifs de discrimination, punis par la loi », réagit Falihery Razafindrakoto, président du Réseau malgache du handicap. Les entreprises sont encouragées à les embaucher, en promettant des mesures incitatives à celles qui recrutent un certain nombre de personnes en situation de handicap. Les lieux de travail seront, aussi, plus inclusifs pour les personnes en situation de handicap.

Augmentées

%

Cette loi protège davantage les employés. « Dans l'ancien code, les valeurs des infractions étaient insignifiantes pour les employeurs. Dans le nouveau code, les pénalités des employeurs seront augmentées de 263 % », précise Rémi Botoudi. À l'instar de la discrimination des femmes enceintes, des personnes en situation de handicap, d'un individu appartenant à une région quelconque, à une race quelconque, au travail, elle sera sanctionnée d'une amende d'un million ariary à quatre millions ariary, le double, et d'une peine d'emprisonnement en cas de récidive.

Ce code veille à ce que la sécurité et la santé de l'employé au travail soient renforcées. Il accorde un congé de paternité de trois jours au père. Avant ce code, la naissance d'un enfant était incluse dans les permissions bénéficiées dans le cadre d'un événement familial. Le contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être renouvelé plus de trois fois. « Ce code contient plusieurs changements qui sont opportuns pour l'environnement du travail.

Pour voir un vrai changement, tout le monde doit prendre ses responsabilités », poursuit Rémi Botoudi, qui se dit satisfait de la promulgation de cette loi. Falihery Razafindrakoto émet des réserves. « La définition des travailleurs en situation de handicap n'est pas assez claire dans ce texte. Il ne reflète pas les personnes qui souffrent de handicap mental et celles avec un handicap non visible. Nous attendons plus d'explications dans les textes d'application. Indiquer, par exemple, comment désigne-t-on une personne en situation de handicap ? Et qu'entend-t-on par réduction des perspectives d'emploi, ainsi de suite... », lance-t-il.