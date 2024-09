Congo-Kinshasa: Sebastien Desabre - « Il faut bien aborder ce premier match pour bien se lancer dans la qualification »

Le sélectionneur de la RDC, Sebastien Desabre annonce que son équipe va démarrer les éliminatoires de la CAN 2025 avec sérieux pour être à l'abri des surprises. Il le dit au cours d'une interview accordée à l'équipe de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) et exploitée ce mercredi 4 septembre par Radio Okapi.

« C'est une nouvelle compétition. Toutes les équipes sont sur le même pied d'égalité. Il faut bien aborder ce premier match pour bien se lancer dans la qualification. Nous avons des adversaires qui sont devant nous. Comme d'habitude, on va être les plus sérieux possibles pour essayer de démarrer cette campagne de qualification par une victoire », a promis Sebastien Desabre.

Pas favoris

Le sélectionneur des fauves congolais ne veut pas porter le statut de favori du groupe. Mais il reconnait néanmoins que son équipe a progressé.

« On a fait du travail depuis deux ans. On a progressé. Mais nous ne sommes pas favoris. Ce qui va nous intéresser, c'est de faire mieux ce qu'on a réalisé la dernière fois. Ce qu'on souhaite, c'est de mieux démarrer cette campagne. C'est un long chemin avec des étapes. La première étape c'est la qualification. A nous d'être les plus performants possibles sur ces six matches », a souhaité Sebastien Desabre.

%

Concurrence saine

Le manager des Léopards a aussi évoqué une concurrence saine qui existe entre les joueurs convoqués en équipe nationale. A propos des gardiens, il fait remarquer que c'est celui qui est en forme qui sera titularisé.

« Tous les joueurs savent qu'en sélection de la RDC, les places sont chères dans les 23 et puis sur les 11 dd départ. On a la chance d'avoir des joueurs qui sont extrêmement professionnels et motivés. Le plus important ce que chacun comprenne qu'il est à la disposition, non pas de Sebastien Desabre, mais de la sélection, du pays, et de répondre quant on aura besoin de lui », s'est-il réjoui.

La RDC va affronter la Guinée le vendredi 6 septembre au stade des Martyrs, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.