Angola: Des officiers généraux nouvellement nommés assument de nouvelles fonctions

Luanda — Plus de 50 officiers généraux des Forces armées angolaises (FAA), récemment nommés, ont été promus et investis à de nouvelles fonctions, mardi, au cours d'une cérémonie tenue au Quartier général du Commandement de l'Armée (Ex-RI20), à Luanda.

L'acte a été dirigé par le ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et vétérans de la Patrie, le général (à la retraite) João Ernesto dos Santos, représentant le commandant en chef des FAA, João Lourenço, qui les a nommés le 27 août de cette année.

"C'est avec le plus grand sens de la mission et du devoir que, par délégation de pouvoirs du commandant en chef des FAA, le général João Manuel Gonçalves Lourenço, je préside la cérémonie de promotion et d'investiture des officiers généraux et amiraux, récemment promus à de nouveaux postes militaires", a-t-il souligné.

Il a précisé que l'indication des 66 cadres pour exercer de nouvelles fonctions n'est pas un hasard, puisqu'elle obéit à des critères inscrits dans la Loi de Défense Nationale et des Forces Armées Angolaises et des Carrières Militaires, c'est pourquoi ils doivent exercer avec un sens élevé de responsabilité et discipline.

Entre autres personnalités, ont participé à la cérémonie les secrétaires d'État du Ministère de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie (MINDENACVP), le sous-chef d'état-major chargé de l'Éducation Patriotique, l'inspecteur général de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie.

Y ont également participé les commandants des branches des FAA (Armée, Force Aérienne Nationale et Marine Angolaise), les représentants du chef du Service de Renseignement et Sécurité Militaire, la Maison Militaire du Président de la République et les directeurs nationaux du MINDENACVP.