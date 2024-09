Madagascar: Transport aérien - Emirates ouvre une porte sur le monde

Le Boeing 777-300 ER de la compagnie Emirates a foulé pour la première fois le sol malgache hier. La compagnie offre une nouvelle perspective au transport aérien malgache, avec plus de cent trente destinations à travers le monde, disponibles depuis leur hub à Dubaï.

Nouvelle perspective. Les couleurs emblématiques de la compagnie Emirates se dessinent lentement sous les yeux admiratifs des invités conviés au tarmac VIP de l'aéroport international d'Ivato. L'appareil, un Boeing 777-300, vient de fouler le tarmac, avec à son bord les premiers passagers de la ligne Dubaï-Antananarivo. Ils ont été accueillis par le président de la République, ainsi que par quelques membres du gouvernement. C'est par ce vol que cette compagnie aérienne, parmi les plus importantes du monde, vient inaugurer la nouvelle liaison Dubaï-Antananarivo, en passant par les Seychelles. Quatre vols hebdomadaires seront effectués par la compagnie sur cette ligne, chaque mardi, jeudi, samedi et dimanche.

Avec plus de cent trente destinations desservies par la compagnie depuis son hub de Dubaï, c'est une nouvelle perspective pour le transport aérien à Madagascar. Une nouvelle dynamique aussi pour l'économie. Les réactions et les constats sont unanimes: c'est la porte qui ouvre sur le monde. Le président de la République, Andry Rajoelina, dans son discours, l'a évoqué. «C'est un moment historique.

Depuis des années, nous avons rêvé de voir cette liaison entre Dubaï et Antananarivo. Cette nouvelle liaison aérienne renforcera les liens entre Madagascar et les Émirats Arabes Unis. Le ciel malgache est ouvert, et Emirates ouvre de nouvelles perspectives sur le monde, non seulement pour les Malgaches, mais aussi et surtout pour différents pays, dont les ressortissants viendront visiter la Grande île. Cela créera une dynamique pour le secteur touristique mais aussi pour l'économie nationale», a-t-il affirmé lors de son discours à l'issue du vol inaugural EK707, parti de Dubaï dans la matinée.

%

Marché prometteur

Adnan Kazim, président adjoint et directeur commercial de la compagnie, a fait le déplacement. Il affirme que la Grande île est un marché prometteur : «Madagascar est une destination passionnante sur notre vaste réseau mondial. Elle ouvre sur un monde de merveilles, d'une faune et d'une flore rares et diversifiées», a-t-il affirmé. La compagnie envisage aussi d'étendre ses offres sur la destination.

«Ce n'est que le début. C'est un nouveau marché, mais je pense que nous avons différents atouts qui nous permettront d'être compétitifs sur la destination, notamment par rapport au prix des billets», a-t-il ajouté.

La compagnie envisage aussi de recruter des compétences malgaches, afin qu'elle puisse véritablement développer ses activités dans la Grande île. «Il y aura des opportunités d'emploi pour les Malgaches, nous employons déjà des pilotes malgaches et nos ressources humaines travaillent aussi à scruter d'autres talents à intégrer dans la compagnie ici, à Madagascar», a expliqué le vice-président d'Emirates.

Il s'agit de la cinquième destination de la compagnie dans l'océan Indien. Le confort est l'identité de la compagnie. Elle s'est spécialisée dans des offres pour toutes les classes, avec de spacieuses cabines en trois classes : la première, la classe affaires et la classe économique. Un service de fret sera également disponible; il pourra transporter 22 tonnes de marchandises en soute. Une occasion pour les opérateurs économiques.