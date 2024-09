Madagascar: Ankatso - La faculté EGS s'ouvre au public

Ouvrir les portes de l'université aux nouveaux bacheliers et aux personnes possédant déjà un diplôme (maîtrise de l'ancien régime, master ou licence) désireux de poursuivre/reprendre les études ; offrir des opportunités de recrutement et de renforcement de l'employabilité des étudiants, tels sont les objectifs des portes ouvertes de la faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie (Faculté EGS, université Antananarivo) ce vendredi 6 et ce samedi 7 septembre, à Ankatso.

Le personnel enseignant et administratif accueillera les bacheliers (quelle que soit l'année d'obtention de leur diplôme, et de toutes les séries) curieux de connaître les opportunités de formation et de futures carrières offertes à l'EGS.

La possibilité d'inscriptions sur place pendant ces deux jours est l'une des principales opportunités à saisir, durant ces portes ouvertes. En outre, les associations d'étudiants et des directeurs de ressources humaines se feront un plaisir d'orienter les bacheliers concernant leur future vie universitaire.

Pour les étudiants et diplômés de la faculté EGS, des conférences, des ateliers de formation ainsi que des séances de speed recruiting (recrutement rapide) avec les différents partenaires se tiendront dans les amphithéâtres de la faculté. Imperial Brands Madagascar, l'Association malgache des DRH des entreprises, MSIS Tatao, Première Agence de Microfinance, Orange Madagascar /Orange digital center, Paositra Malagasy, Baobab Banque, Central Test, la CNAPS, FTHM, Canal7 Events, le Journal des Étudiants comptent parmi les principaux partenaires de cet événement.

Et comme à la faculté EGS, on sait joindre l'utile à l'agréable, des artistes de renom malgache comme Johan Blouts, Sanih, DJ Natoo, Oladad ou encore le groupe 'Zay réchaufferont la scène à l'Esplanade de l'université en après-midi.

Rendez-vous donc vendredi et samedi au parking de la faculté EGS, près de l'esplanade de l'université. Toutes ces activités sont en entrée libre.