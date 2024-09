La rencontre a abordé plusieurs sujets, notamment la hausse excessive des prix en général, et plus particulièrement celle des prix des volailles, qui ont augmenté de manière sans précédent, en plus du fait qu'ils sont désormais vendus en dehors des circuits habituels. Il en va de même pour les viandes rouges, les légumes, les fruits et d'autres produits.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage, M. Samir Abid, ministre du Commerce et du Développement des exportations. La rencontre a abordé plusieurs sujets, notamment la hausse excessive des prix en général, et plus particulièrement celle des prix des volailles, qui ont augmenté de manière sans précédent, en plus du fait qu'ils sont désormais vendus en dehors des circuits habituels.

Il en va de même pour les viandes rouges, les légumes, les fruits et d'autres produits. De plus, certaines marchandises, comme le sucre et le café, apparaissent en grandes quantités dans certaines régions de manière soudaine, puis disparaissent rapidement dans d'autres.

Le Président de la République a rappelé que l'État a le droit de fixer les prix de nombreux produits et qu'il est de son devoir de trouver des solutions rapides à cette situation anormale et d'appliquer la loi relative à la lutte contre la spéculation et le monopole.

Le Président de la République a également donné des instructions pour constituer une réserve stratégique de plusieurs produits, notamment le lait, surtout en cette période où la production diminue. Il a insisté sur la nécessité pour tous les appareils de l'État de conjuguer leurs efforts pour faire face aux spéculateurs, aux monopoleurs et aux responsables de ce que l'on appelle les circuits de distribution, qui ont ouvert d'autres circuits non pas pour des gains illicites mais pour des objectifs criminels évidents, surtout en cette période particulière.