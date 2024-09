Tunisie: Consommer local - Le « Made in Tunisia » a le vent en poupe

L'Organisation tunisienne d'information des consommateurs (Otic) vient de lancer une campagne nationale ayant pour slogan «Si vous aimez la Tunisie, consommez des produits tunisiens» qui se poursuivra jusqu'au mois d'octobre et sera couronnée par l'organisation d'une foire du produit tunisien, du 1er au 3 octobre 2024, avec la participation des structures concernées et des entreprises citoyennes. Dans une deuxième étape, la campagne sera étendue à toutes les régions pour fournir des produits tunisiens à des prix étudiés «du producteur au consommateur».

Le «Made in Tunisia» peut revitaliser l'économie tunisienne en réduisant la dépendance aux importations et en soutenant l'emploi local, mais il nécessite des efforts en matière de qualité, de prix et de communication pour gagner la confiance des consommateurs. Selon le président de l'Otic, le produit tunisien «fait face à une concurrence rude des produits étrangers qui ont envahi les marchés et qui sont très prisés par les consommateurs, en dépit de leur cherté et la médiocrité de leur qualité, notamment, pendant les périodes des soldes.

Ainsi, 80% des produits achetés par les consommateurs tunisiens pendant les périodes des soldes sont d'origine étrangère». Il a appelé, par ailleurs, à réviser les contrats de franchise en vigueur actuellement, qui causent d'énormes préjudices au pouvoir d'achat du consommateur, dans la mesure où les produits étrangers achetés à bas prix sont revendus sur le marché local à des prix exorbitants». Le «Made in Tunisia» fera ainsi son grand retour sur le devant de la scène. Les consommateurs, de plus en plus exigeants, sont prêts à consommer local et à payer plus cher, à condition que le rapport qualité/prix soit au rendez-vous.

Les entreprises tunisiennes doivent donc redoubler d'efforts en matière d'innovation et de marketing et de promotion de la fabrication locale pour séduire le consommateur.Les campagnes de communication ont aussi un rôle crucial à jouer. Mais il faut aussi que les entreprises se mettent au diapason : investir dans l'innovation, améliorer la qualité, proposer des prix justes et transparents... Il faut créer une véritable culture du «Made in Tunisia».

Cela passe par une implication de tous les acteurs : entreprises, gouvernement, médias, consommateurs, par une facilitation de l'accès aux produits «Made in Tunisia», par le développement des circuits de distribution, la mise en place d'incitations fiscales pour les entreprises qui produisent localement, le renforcement des contrôles de qualité..., autant de leviers à actionner pour encourager cette dynamique. L'enjeu est de taille. Consommer local c'est investir dans l'avenir de notre pays. C'est créer des emplois, valoriser notre patrimoine...

Le «Made in Tunisia» vise à renforcer l'autonomie économique en mettant en avant les savoir-faire locaux. Pour la Tunisie, cette ambition s'inscrit dans une volonté de réduire la dépendance vis-à-vis des importations, de sécuriser les approvisionnements, alimentaires entre autres. En effet, Il est crucial de renforcer notre souveraineté alimentaire, en améliorant nos capacités de production et en encourageant les filières stratégiques agricoles. La crise pandémique a révélé le retour en force du thème de la souveraineté.

Qu'elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autres, sa préservation est devenue l'enjeu d'une véritable compétition. Les dépendances vis-à-vis de l'étranger, notamment pour des denrées essentielles comme le blé qui expose le pays aux fluctuations des marchés internationaux et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, ont révélé l'urgence d'une stratégie nationale pour renforcer la résilience alimentaire du pays. Encourager la production locale s'impose comme une bataille légitime dans la guerre commerciale que se livrent les industries concurrentes du monde.

Consommer made in Tunisia, c'est protéger des emplois dans les usines installées sur le territoire national. Encore faut-il que la qualité soit au rendez-vous et que le coût du produit tunisien ne soit pas hors compétition sur le marché. Il s'agira aussi de convaincre le consommateur de la qualité de nos produits. Et de s'assurer de la capacité à maintenir, voire à améliorer en permanence, le niveau de qualité du produit. C'est à ce prix qu'on pourra pérenniser le renouveau de l'industrie Made In Tunisia.