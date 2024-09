Madagascar: Dominique Raherison - « Sidonie pourra atteindre la finale en 2028 »

interview

Dominique Raherison, président de la Fédération malgache d'athlétisme, a répondu à nos questions sur les J.O. de Paris 2024 et l'athlétisme malgache, dimanche, au stade d'Alarobia.

L'athlétisme a été représenté par deux athlètes : Sidonie Fiadanantsoa au 100 m haies et Rija Vatomanga Gardiner au 100 m plat aux J.O. de Paris 2024. Quel est votre avis sur leurs prestations ?

Pour moi, la participation malgache a été positive pour l'athlétisme. Le niveau aux Jeux olympiques a été très relevé. Nos deux athlètes ont fait de leur mieux, mais ils ont atteint leur limite. Rija Vatomanga Gardiner a été éliminé d'entrée comme tous les autres athlètes malgaches. Sidonie Fiadanantsoa a été repêchée au tour suivant pour jouer la demi-finale, mais malheureusement, elle a échoué. Pour rivaliser avec les meilleurs mondiaux, il faut une longue préparation pour espérer aller loin.

Pour les J.O. de Los Angeles en 2028, comment évaluez-vous les chances de Sidonie Fiadanantsoa ?

Elle a la chance d'écrire une belle histoire pour l'athlétisme malgache en 2028. Avec sa marge de progression, atteindre la finale olympique est à sa portée. Durant la série de repêchage, Sidonie Fiadanantsoa a réalisé un chrono de 12"92, alors que son temps de référence est de 12"85, réalisé pendant le dernier championnat d'Afrique. La championne olympique Masai Russell a remporté la médaille d'or dans un temps de 12"33, 12"34 pour l'argent et 12"36 pour le bronze. Pour les J.O. de 2028, il faut que la préparation commence dès maintenant, et l'aide de l'État est à solliciter.

%

Revenons au championnat de Madagascar qui a pris fin dimanche. Comment évaluez-vous le niveau actuel de l'athlétisme malgache ?

On peut le qualifier d'assez bon, mais les athlètes peuvent encore s'améliorer. En finale du 100 m masculin, Simon Landry a couru en 10"8 et au 400 m, Patrice Remandro a réalisé un temps de 47"2, un meilleur temps par rapport à la finale du 400 m aux JIOI de 2023. L'athlétisme malgache nécessite le soutien de tous pour retrouver sa splendeur d'antan. La forte participation des jeunes promet de l'avenir.

Pour terminer, Patrice Remandro a montré son mécontentement parce qu'il a été écarté des sorties internationales. Quelle est votre explication ?

Pour les J.O. de Paris 2024, il figurait dans la liste pour concourir sur le 800 m. Avec son temps de 1 minute 50 secondes, il n'a pas été retenu, et le COM nous a notifiés. Il y a eu un choix fait par la Fédération internationale d'athlétisme concernant les JO par rapport à l'attribution du wild card, et c'est le coureur de 100 m qui a été retenu. De plus, il y a un minima à atteindre et il ne l'a pas eu. À chaque sortie internationale, il figurait toujours dans la liste parce qu'il n'avait plus d'adversaires au pays.