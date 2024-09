Madagascar: Silicon valley film festival - Bâtardes de Rindra Rambeloson entre en compétition

Le court-métrage de Rindra Rambeloson, intitulé «Bâtardes», est en compétition avec quatre-vingt-quatre films venus du monde entier au Silicon Valley Film Festival, qui se tient du 10 au 14 octobre en Californie.

Le jeune cinéaste Rindratahina Francky Rambeloson, âgé de 27 ans, connaît une ascension fulgurante sur la scène internationale avec son court-métrage «Bâtardes». Sélectionné pour la grande finale du Silicon Valley Film Festival, le film est en lice aux côtés de quatre-vingt-quatre autres oeuvres venues du monde entier.

«Je suis tellement content et fier de moi. Cette sélection est l'accomplissement d'un rêve qui valorise le cinéma malgache. Mais ce n'est qu'une étape ; la route continue vers le sommet. Je ne m'arrête pas là, je vais chercher d'autres projets après cela», confie Rindra Rambeloson lors d'une interview téléphonique.

«Bâtardes» est un road movie de 23 minutes qui explore les thèmes de la rédemption et de la résilience à travers l'histoire de deux soeurs orphelines. Après le décès de leur mère, elles découvrent que leur père est toujours en vie. Leur quête pour le retrouver les entraîne dans une série d'épreuves qui testent leur détermination et leur courage.

Un autodidacte dévoué

Le film a été tourné sur la Route nationale 1, l'une des meilleures routes de Madagascar, traversant des localités telles que Faratsiho, Imerintsiatosika, Arivonimamo, Fonenana et Itaosy.

%

«Le film a été possible grâce au soutien de Franco Clerc, Joey Aresoa, et Cinepax. Bien qu'il soit en version malgache, des sous-titres en anglais et en français ont été intégrés pour l'international», ajoute Rindra Rambeloson. Il a commencé sa carrière en tant que photographe en 2015, en rejoignant les rangs des photographes professionnels de Madagascar (UPPM). Pendant le confinement, il s'est initié au cinéma en autodidacte, une démarche qui l'a mené à réaliser neuf courts-métrages, dont certains ont été primés, comme le Zébu d'Or national en 2023.

«Bâtardes» n'est que le début d'un voyage ambitieux pour Rindra Rambeloson. Après ce film, qui a déjà été soumis à d'autres festivals internationaux, il envisage de réaliser son premier long-métrage.

« Je rêve de promouvoir, développer et innover le cinéma à Madagascar, en respectant les normes internationales pour que ce secteur joue un rôle clé dans l'économie et la culture locale, à l'image de Bollywood, Nollywood ou Hollywood », conclut-il. Rindra Rambeloson incarne la nouvelle génération de cinéastes malgaches, déterminée à faire briller le cinéma malgache sur la scène internationale. Avec «Bâtardes», il franchit un pas de plus vers la réalisation de ses rêves et la reconnaissance du cinéma malgache au niveau mondial.