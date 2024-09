Niger: Les fortes pluies causent l'effondrement de la plus ancienne mosquée de Zinder

Plusieurs régions du Niger ont été frappées mardi 3 septembre par de très fortes pluies, causant des destructions significatives. À Agadez, dans le nord du pays, les autorités locales ont rapporté un bilan provisoire de cinq blessés graves, une quarantaine d'habitations effondrées, et plusieurs écoles inondées.

C'est à Zinder, la deuxième plus grande ville du pays, que les dégâts ont été les plus marquants. Les pluies diluviennes ont provoqué l'effondrement en grande partie de la plus ancienne mosquée de la ville, un édifice historique situé face au sultanat. Zinder, qui fut la première capitale du Niger, est également connue sous le nom de Damagaram.

Laminou Issaka Brah, président de l'association de sauvegarde du patrimoine historique du Damagaram, était sur place lors de l'effondrement. « C'est un symbole qui vient de s'écrouler parce que c'est une vieille mosquée de plus de 200 ans », a-t-il déclaré au micro de notre journaliste Magali Lanche.

La capitale du Damagaram a été établie dans les années 1810, et la mosquée a été initialement construite par le sultan Tanimou, puis reconstruite par son fils, le sultan bâtisseur de Zinder. L'édifice fait d'argile et de bois, est réputé pour son architecture. « Par le minaret, vous pouvez accéder au toit et avoir une vue imprenable sur la ville, le Palais du Sultan et le mur d'enceinte », décrit Laminou Issaka Brah.

Malgré un comité chargé de veiller à l'entretien de cette mosquée, les ressources nécessaires pour assurer un entretien régulier manquent cruellement. Le président de l'association insiste : « Les moyens doivent suivre régulièrement et conséquemment », insiste-t-il.

En moins de trois mois, les inondations liées à la saison des pluies ont fait, à l'échelle nationale, 217 morts, 200 blessés, et plus de 350 000 sinistrés, selon un bilan publié le 22 août par le gouvernement.