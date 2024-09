Angola: Groupe Chana rejoint le pacte global de l'ONU

Luanda — Le Groupe Chana, une entreprise angolaise du secteur automobile, a rejoint l'initiative du Pacte Global des Nations Unies, renforçant ainsi son engagement en faveur de la durabilité dans le domaine de la mobilité, a annoncé lundi l'institution.

Le Pacte Global des Nations Unies est une plateforme de leadership volontaire pour le développement, la mise en oeuvre et la diffusion de pratiques commerciales responsables et durables, qui aide les entreprises à aligner leurs stratégies commerciales sur les 10 principes relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption.

Le mouvement global vise à mobiliser les entreprises et les parties intéressées (gouvernement, universités, investisseurs et société civile) pour promouvoir des actions et des politiques partout dans le monde, par le biais de la responsabilité sociale et de la durabilité.

«C'est avec une grande fierté que nous annonçons que Chana SA est devenue la première entreprise du secteur automobile en Angola à adhérer au Pacte Global des Nations Unies. Il s'agit d'une étape importante pour notre groupe et le reflet de notre engagement", lit-on dans une note du groupe, à laquelle l'ANGOP a eu accès.

Citée dans le document, la présidente du conseil d'administration de l'entreprise, Diandra Vaal Neto, a déclaré estimer que l'adoption de ces pratiques est essentielle non seulement pour le succès et la longévité des activités du Groupe Chana, mais aussi pour contribuer positivement à la société et l'environnement dans le pays.

Selon la gestionnaire, être pionnier dans ce mouvement renforce la vision de montrer l'exemple et d'inspirer d'autres entreprises à suivre le même chemin.

« Nous sommes convaincus qu'en adhérant au Pacte Global, nous renforçons notre capacité à générer des impacts positifs et durables », a-t-elle conclu.