Angola: Luanda vaccine plus d'un million d'enfants contre la polio

Luanda — Plus d'un million 540 mille enfants seront vaccinés contre la polio, du 6 au 8 de ce mois, dans la province de Luanda, a annoncé, mardi, la coordinatrice du Programme Elargi de Vaccination (PAV), Felismina Neto.

Se confiant à l'Angop, la responsable a révélé que la province réaliserait le troisième cycle de vaccination contre la polio, avec la participation de plus de 12 mille membres des brigades.

Elle a indiqué que plus d'un million 800.000 doses de vaccin sont disponibles, une quantité supérieure au groupe cible, pour répondre à toute éventualité durant la campagne.

La responsable a expliqué que, compte tenu de la densité de population de Luanda, la stratégie logistique de distribution émane de la direction provinciale et comprend même des coordinations de quartier, pour permettre la vaccination du plus grand nombre possible d'enfants.

Elle a informé que les bébés de quatre mois, qui doivent recevoir leurs premières doses de polio oral bivalent et injectable, peuvent également recevoir le vaccin à ce stade de la campagne.

Elle a en revanche regretté que certains résidents des complexes de logements aient empêché les vaccinateurs d'immuniser leurs enfants.

La responsable a donc appelé à la collaboration de tous les parents et tuteurs, afin de transmettre l'information et de se joindre à la campagne.

Concernant les bénéfices des campagnes de vaccination, elle a souligné que, depuis 2010, Luanda n'a pas enregistré de cas de poliovirus sauvage.

Elle a ajouté que des campagnes ont été menées pour garantir la protection complète des enfants de moins de cinq ans, en raison de la circulation des personnes et des biens en provenance de pays d'endémie, comme la République démocratique du Congo.

Dans les phases précédentes, a-t-elle souligné, le groupe cible était de plus d'un million 400 enfants, au premier tour, et de plus d'un million 502 mille au deuxième, dépassant ainsi les objectifs.