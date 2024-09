Ile Maurice: Trafic et culture de cannabis - Peines de 30 et 24 ans pour oncle et neveu

Jugés coupables sous trois accusations de trafic de drogue et culture de 1 154 plantes de cannabis d'une valeur de Rs 3,7 millions, saisies à Flacq, Aboo Baker Mudhoo et son neveu Abdool Mohammad Oussay Mudho ont été condamnés hier à 30 ans et 24 ans de prison respectivement.

Ils avaient été arrêtés le 16 avril 2018 à leur domicile, à Flacq. Le juge Pravin Harrah, siégeant en cour d'assises, a souligné la gravité de l'infraction, car la culture de cannabis à une telle échelle représente une menace sérieuse pour la société. Cette culture de cannabis, a souligné le juge, aurait potentiellement alimenté le marché illégal et causé des dommages considérables à la communauté.

Aboo Baker Mudhoo, qui a admis avoir antécédents judiciaires pour la culture de deux plants de cannabis en 2002, a été décrit comme le cerveau de l'opération. Marié et père de deux enfants, il a été en détention provisoire pendant plus de six ans. Abdool Mohammad Oussay Mudhoo, également marié et père d'un bébé de dix mois, a passé 1 172 jours en détention provisoire. Lors des plaidoiries sur la sentence, il avait demandé la clémence de la cour, exprimant son désir de retourner auprès de sa famille et l'impact de son incarcération sur celle-ci.

Le juge Harrah a maintenu que la gravité de l'infraction justifiait les peines infligées. La sentence, dit-il, envoie un message clair aux délinquants potentiels sur la rigueur des sanctions pour les crimes liés aux drogues. Outre la peine d'emprisonnement, les deux accusés devront aussi s'acquitter d'une amende de Rs 50 000 chacun. La période passée en détention provisoire sera déduite de leur peine.