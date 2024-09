Angola: La BAI distinguée par le prix Meilleure gouvernance corporative en 2024

Luanda — La Banque Angolais d'Investissement (BAI) a été distinguée par le prix "Meilleure gouvernance corporative Angola 2024" décerné par la revue économique internationale World Finance.

Une note de la BAI, à laquelle l'ANGOP a eu accès ce mercredi, souligne que cette distinction reflète la reconnaissance de l'excellence et de l'engagement de la banque aux plus hauts standards de gouvernance corporative.

Selon World Finance, le prix est le résultat d'une enquête qualitative exhaustive et d'une évaluation du modèle de gouvernance corporative de l'institution bancaire, la distinguant pour sa performance exemplaire dans le secteur financier angolais.

Parmi les principaux facteurs qui ont contribué à cette distinction figurent « un conseil d'administration bien structuré et efficace », « une communication régulière, opportune et transparente avec toutes les parties prenantes », « le plein respect des principes de gouvernance corporative», « la mise en oeuvre de politiques environnementales, sociales et Gouvernance d'exception (ESG) » et « la ferme adhésion aux valeurs de bonne gouvernance d'entreprise ».

Dans le document, la BAI affirme que le prix réaffirme son engagement continu à maintenir les plus hauts standards d'intégrité, de responsabilité et de transparence, contribuant au développement durable de l'Angola et renforçant la confiance de ses clients et investisseurs.

Fondé en 2007, World Finance est un magazine économique international, mondialement reconnu pour son analyse du secteur financier, basé au Royaume-Uni, qui offre une couverture approfondie de divers secteurs, notamment la banque, l'assurance, la gestion d'actifs et les marchés de capitaux.