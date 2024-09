Algérie: Paralympiques-2024 - Record d'Afrique pour Thelaidjia au 400m

PARIS — L'Algérien Thelaidjia Fakhreddine a battu le record d'Afrique du 400m, classe T36, mardi au stade de Saint Denis à Paris, lors de la 5e journée des épreuves du para-athlétisme comptant pour la 17e édition des Jeux paralympiques.

Thelaidjia, 24 ans, a réalisé un chrono de 53.91, lors de la finale, terminant néanmoins 6e de l'épreuve remportée par l'Australien, Turner James, qui a battu le record du monde avec un temps de 51.54.

"J'ai fait tout mon possible pour réaliser un podium, mais la course était très rapide, ce qui m'a permis néanmoins de battre le record d'Afrique de l'épreuve. Je suis content de mon temps, mais pas de ma prestation. J'apprends à chaque compétition et je continuerais à m'améliorer", a déclaré Thelaidjia.

Pour sa part, l'Algérien Mohamed Berrahal a terminé au pied du podium de l'épreuve du 200 mètres (T51), en 40.91, à l'issue d'une course revenue au Canadien, Fournie Cody, (37.64), devant le Finlandais, Piispanen Toni, (38.55) et le Belge, Genyn Peter, (38.65). Au niveau mondial, Mohamed

Berrahal possède à son actif trois médailles : une en or (disque), avec record du monde, lors des Mondiaux de Lyon en 2013, une en bronze au 100m en 2015 à Doha et une en argent remporté à Kobe (Japon) sur 200 mètres.

Au lancer du javelot, Nadia Medjmedj, (F56) a terminé son concours à la 7e position avec un jet à 17,80m à son 5e essai, lors d'une compétition remportée par la Lituanienne, Krumina Diana, (F55) avec 24,99m (nouveau record paralympique dans sa classe).

%

La médaille d'argent est revenue à la Brésilienne, Rocha Raissa, (F56) avec 23,51m (elle détient le record du monde de sa classe en 24,80m depuis mars 2022). La 3e place a été remportée par la Chinoise, Lin Sitong (22,35m).

Dans l'épreuve du 1500m (T13), Baka Abdellatif n'a pu faire mieux d'une 6e place avec un chrono de 3:47.16, une performance loin des espérances du médaillé de bronze aux derniers Mondiaux de Kobe au Japon, mais également de celui qui détenait les records du monde et paralympique de la spécialité.

Le podium était composé de Kostin Aleksandr (sous drapeau neutre) en 3:44.43, du Tunisien Jebabli Rouay (3:44.67) et de Kuliatin Anton (drapeau neutre) en 3:44.94.

Pour sa part, Hamdi Sofiane (T37) n'a pas pu se qualifier en finale du 400m, après avoir fini 5e lors de la 1re série des demi-finales en 53.46.

Cette 5e journée des joutes paralympique a vu aussi l'entrée en lice des trois Algériens au concours du poids (F32). Il s'agit de Lahouari Bahlaz (4e avec un jet à 9,70m), sa meilleure performance de l'année, Walid Ferhah (5e avec 9,20m) et Ahmed Mehideb (8e, avec 8,56m). Le 4e algérien, Abdelhak Missouni, ne s'est pas engagé dans le concours. Le concours a été remporté par le Grec Konstantinidis (11,93m).

Au classement provisoire des médailles, l'Algérie, avec ses quatre médaille (2 or et 2 bronze), occupe la 33e position sur 72 pays classés et 186 pays annoncés.

Programme des athlètes algériens pour la 6e journée, prévue mercredi 4 septembre en heure algérienne :

Mercredi 04 septembre 2024

11h00 : Beyour Hadj Ahmed (Para Powerlifting) - Hommes jusqu'à 49 kg

16h00 : Guerioua Samira (Para Powerlifting) - Femmes jusqu'à 45 kg

18h00 : Gasmi Mounia (Lancer de Poids Femmes/F32) Finale.