Soudan: Le pays et la Chine signent des accords minéraux, l'énergie solaire et des lignes de transmission

Beijing — Le Soudan et la Chine ont signé aujourd'hui des accords dans les domaines de l'énergie solaire, de l'exploitation minière et des lignes de transmission d'une valeur de 30 millions de dollars.

Le président du Conseil Transitoire de souveraineté (CTS), le général Abdel Fattah Al-Burhan a assisté à la signature des accords qui ont eu lieu après des réunions fructueuses et fructueuses avec les dirigeants d'un certain nombre d'entreprises chinoises opérant dans les domaines du pétrole, de l'énergie solaire et de l'électricité, qui ont abouti aujourd'hui à la signature de ces accords.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence du ministre du pétrole et de l'énergie, Muhi El-Din El-Naeem, de l'ambassadeur du Soudan à Pékin, l'ambassadeur Omar Siddiq, et du directeur général du Complexe des industries de défense, le général Mirghani Idris.

Le PDG du groupe de l'énergie et des mines, M. Anas Ahmed Al-Badawi, a déclaré qu'un certain nombre de protocoles d'accord et de contrats ont été signés avec des entreprises chinoises, indiquant que ce travail s'inscrit dans le cadre de la réduction du déficit énergétique, ajoutant qu'il existe une tendance vers l'énergie propre et l'énergie solaire, indiquant que ces contrats contribueront à la production de (1 500) MW d'énergie solaire, en plus de chercher à utiliser des équipements électriques alimentés par l'énergie solaire pour réduire la consommation d'électricité.

Il a ajouté : ces accords ont été signés en marge de la participation du Soudan au sommet du FOCAC, ajoutant que : « Des accords ont également été signés avec des sociétés d'électricité en Chine pour réparer les lignes de transmission et fournir les équipements et transformateurs nécessaires pour faciliter le transfert d'électricité des zones de production aux zones de consommation.

L'ingénieur Anas a déclaré que des protocoles d'accord ont été signés dans le domaine de l'exploitation minière pour extraire des métaux précieux grâce à des partenariats stratégiques avec des institutions chinoises, en mettant l'accent sur le fer, étant donné que le Soudan est riche en ce métal.

De son côté, le président du groupe (CCCCG) compagnies, Wan Ozihu, a expliqué que ces accords avec le Soudan renforcent le principe de partenariat stratégique entre la Chine et le Soudan afin de répondre aux aspirations des peuples des deux pays.