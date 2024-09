Angola: Le pays bénéficie de plus de 14 millions de dollars de la KOICA

Luanda — L'Angola a bénéficié, de 2019 à 2021, de quatorze millions et 900 mille dollars (1 dollar équivaut à 956 kwanzas) de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), a informé l'ambassadeur d'Angola dans ce pays d'Asie du Sud, Edgar Gaspar Martins.

Cette agence est une institution dont le but est d'aider des projets à titre gratuit.

Dans une interview à l'Angop, depuis Séoul, le diplomate a déclaré que les projets étaient axés, fondamentalement, sur le soutien au renforcement des capacités institutionnelles des organismes publics angolais.

Il a cité comme exemple le Ministère des Relations Extérieures (MIREX), la formation des enseignants, le renforcement des capacités technologiques pour la création de ressources halieutiques en Angola et les partenariats public-privé liés à la prévention du VIH/SIDA.

Edgar Martins a également mentionné des programmes de soutien à la formation pour la conscientisation, comme l'aide au corps des volontaires pour lutter contre les maladies socialement transmissibles et l'aide humanitaire.

Il a indiqué qu'en 2022, dans le cadre du plan d'assistance, l'Angola avait reçu de la KOICA une enveloppe financière de 470 mille dollars, destinée à la formation des enseignants et à un master en gestion de l'aviation.

Le diplomate a toutefois expliqué que l'aide avait considérablement diminué ces dernières années, en raison de l'élévation de l'Angola au rang de pays à revenu intermédiaire.

Coopération Angola-Corée du Sud

Concernant la coopération entre les deux pays, il a affirmé qu'elle était en train de changer, même si la IIIe Commission bilatérale n'a pas eu lieu, les parties travaillent à l'approfondir.

Il a expliqué qu'après le sommet bilatéral entre les présidents de l'Angola, João Lourenço, et Yoon Suk Yeol, de la Corée du Sud, en avril dernier, la coopération économique a commencé à être relancée, car ce pays entend renforcer sa présence en Afrique.

Il a révélé que la SONANGOL et ses partenaires locaux développent plusieurs projets dans le domaine de la construction navale et des équipements pour l'industrie pétrolière.

Depuis la création du partenariat en 1995, plusieurs contrats ont été signés, mettant l'accent sur la construction de 14 plates-formes offshore, 14 pétroliers et trois navires pour le transport de gaz naturel liquéfié.

Visite d'État

Le président de la République, João Lourenço, a effectué en avril dernier une visite d'État de 48 heures en Corée du Sud, en vue de renforcer les relations bilatérales.

Dans la capitale sud-coréenne, João Lourenço a eu une réunion privée avec son homologue coréen, Yoon Suk-Yeol, et a dirigé la délégation angolaise dans les négociations officielles entre les deux pays.

Il a assisté à la signature de quatre mémorandums d'accord, liés aux secteurs du commerce, de la santé, de l'ordre public et de la diplomatie, pour renforcer les relations bilatérales.

Au cours de cette visite, l'ambassadeur a souligné que cette signature avait déjà permis de capitaliser sur certaines fenêtres d'opportunités, comme une plus grande ouverture et dialogue entre la Korea Eximbank et les institutions angolaises liées.

Il a souligné qu'on maximise l'accès aux fonds d'investissement coréens sur la base de lignes de crédit, malgré d'autres actions déjà réalisées par divers départements ministériels de l'Exécutif angolais.

Concernant les autres accords, Edgar Martins a expliqué que leur entrée en vigueur prenait du temps et que les chancelleries des deux gouvernements créaient les conditions pour leur mise en oeuvre pratique.

APPRI

La personne interviewée par l'ANGOP a annoncé que la prochaine signature de l'Accord pour la Promotion et la Protection Réciproque des Investissements (APPRI) renforcera la promotion des investissements entre l'Angola et la Corée du Sud, car elle contribuera à réduire les risques et à donner une plus grande confiance aux investisseurs.

Sans indiquer de dates, il a souligné que l'APPRI est une plateforme juridique avec des règles internationalement acceptées et qu'elle est actuellement en phase de finalisation, avec certains détails restant à ajuster.