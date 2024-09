Angola: Les provinces de Bengo et de Voïvodine signent un accord

Caxito (Angola) — Un accord de jumelage entre les provinces de Bengo (Angola) et la province autonome de Voïvodine (Serbie) a été signé mardi, à Caxito, pour renforcer les relations d'amitié et de coopération, ainsi que le développement social, économique et culturel des deux parties.

L'accord fait suite à la lettre d'intention paraphée entre les deux parties en mars 2022, dans la ville de Novi Sad, qui visait à formaliser l'établissement d'une coopération dans plusieurs domaines.

Après la signature du document par la gouverneure de Bengo, Maria Nelumba, et la présidente de Voïvodine, Maja Gojkovic, l'étape suivante sera la création d'une commission chargée de déterminer les progrès de la coopération.

Les deux parties ont l'intention de coopérer dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, du tourisme, de la science, de l'économie, de l'investissement et dans d'autres domaines à déterminer.

S'adressant à la presse, le président de Voïvodine a déclaré qu'en novembre de cette année se tiendraient deux foires touristiques et agricoles, où l'on espère recevoir une délégation de la province de Bengo pour présenter son potentiel à la population de Serbie.

Il a indiqué qu'il existe un groupe d'hommes d'affaires serbes intéressés à visiter l'Angola pour voir le potentiel d'investissements possibles.

À son tour, la gouverneure Maria Nelumba a exprimé l'espoir que les hommes d'affaires et les institutions scientifiques de Voïvodine se rendront à Bengo pour investir dans l'agriculture et dans les domaines de la recherche, de l'innovation technologique, de la découverte et de la conservation des semences et de la formation du personnel.

Il a considéré comme principaux avantages l'interaction entre les chercheurs, les scientifiques et les étudiants, ainsi que les hommes d'affaires des deux pays dans le domaine de la production et de la transformation de produits destinés à la consommation intérieure et à l'exportation, en profitant des valences de la zone franche de développement de Barra do Dande.

En Angola, depuis lundi, la délégation de Voïvodine prévoit pour ce mercredi des visites à plusieurs établissements d'enseignement, fermes et zones industrielles, le retour en Serbie étant prévu jeudi.

Les relations entre l'Angola et la Serbie remontent à l'indépendance du pays africain.

La Serbie a été l'un des premiers pays d'Europe et le troisième au monde à reconnaître l'indépendance de l'Angola, en 1975, partageant à l'époque l'esprit des pays non alignés.

En 1978, les deux pays ont établi des relations politico-diplomatiques, de coopération, technico-scientifiques et culturelles qui perdurent encore à ce jour.