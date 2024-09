Angola: Le financement de la mécanisation agricole profite à 24 producteurs

Dundo (Angola) — Vingt-quatre producteurs individuels organisés en coopératives dans la province de Lunda-Norte ont bénéficié ce mercredi, d'un crédit d'équipement, dans le cadre du financement de la mécanisation légère de l'agriculture familiale.

Le financement, opérationnalisé par le Fonds angolais d'appui au développement agraire (FADA), fait partie du Programme d'accélération de l'agriculture familiale et de renforcement de la sécurité alimentaire, qui vise à encourager et maximiser les niveaux de production et de productivité agricoles, à promouvoir la modernisation des pratiques agricoles.

A l'occasion, la présidente du Conseil d'administration du Fonds de Développement Agraire de l'Angola (FADA), Felisbela Francisco, a annoncé que le programme prévoit financer plus de trois mille équipements.

Elle a précisé que le financement peut être payé en cinq ans et comprend un délai de grâce d'un an et neuf ans d'intérêts.

Elle a précisé que les taux d'intérêt varient de 1 à 3 pour cent et que les montants à décaisser dépendent du type d'équipement, la limite maximale pour les tracteurs étant de 50 millions de kwanzas et de 10 millions de Kz pour les motoculteurs et leurs outils.

La responsable a indiqué que le remboursement de ce financement peut être monétaire ou en produits agricoles, ajoutant que pour y accéder, il est nécessaire de légaliser la parcelle, la personne morale, de remplir les formulaires de développement financier et d'adhérer au produit financier.

%

Elle a souligné que ceux qui veulent un financement pour les motoculteurs doivent avoir au moins deux hectares de terres déjà cultivées et pour les tracteurs, il faut 50 hectares.

Felisbela Francisco a fait savoir que dans cette deuxième phase, le projet donne la priorité aux provinces de Cunene, Zaire, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Moxico, Cuando-Cubango, Luanda, Bengo, Cuanza-Norte et Cabinda.

Elle a ajouté qu'en partenariat avec l'Institut de Développement Agraire (IDA) et l'Institut National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (INEFOP), il met en oeuvre le projet d'école interne de mécanisation agricole dans huit provinces.

L'école, a-t-il poursuivi, vise à former professionnellement les jeunes pour qu'ils puissent exploiter, effectuer l'entretien et les petites réparations des équipements financés par le FADA.

"Nous avons commencé avec Huambo, Namibe, Huila, Malanje et Benguela, où environ 286 jeunes ont été formés et nous terminerons cette phase pilote dans les deux prochaines semaines avec les provinces de Cuanza-Sul, Uige et Bié, où nous formerons plus de 200 jeunes", a-t-elle conclu.