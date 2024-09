Ile Maurice: Oeufs jetés à la poubelle - Une nouvelle polémique éclot

Le député du Parti travailliste, Ehsan Juman, revient à la charge. Il a publié d'autres photos montrant des oeufs entassés dans des sacs par l'Animal Production Division du ministère de l'Agro-industrie, destinés à être détruits. Interrogé par l'express, le député affirme que la panne de l'incubateur du ministère est à l'origine de la pénurie d'œufs et de poulets sur le marché.

«Les petits éleveurs achètent des poussins auprès de l'Animal Production Division pour la production d'œufs et de poulets. Depuis que l'incubateur est en panne, ils ne parviennent plus à se procurer des poussins pour l'élevage, ce qui impacte la mise en vente d'œufs et de poulets sur le marché. C'est pour cette raison qu'il y a une pénurie de ces produits, et non à cause d'une surconsommation», insiste-t-il. Il ajoute que, sans cet incubateur, les œufs deviennent inutilisables. Le député maintient que ces œufs sont détruits à Bassin-Requin, à Flacq, et que des poulets, à Réduit, seraient également contaminés. Il demande au ministre Mahen Seeruttun de rendre publics les chiffres de production de poussins avant la panne de l'incubateur ainsi que les données actuelles.

Un responsable du ministère de l'Agro-industrie, sollicité à ce sujet, réfute toute contamination au sein de l'Animal Production Division. «Il y a toujours un pourcentage d'œufs qui n'éclosent pas, c'est un phénomène naturel. Ces œufs sont détruits pour éviter toute propagation de maladies. Ce n'est pas une nouvelle pratique», précise-t-il. Bien qu'il confirme la panne de l'incubateur, il soutient que la production de poussins se poursuit et qu'un nouvel incubateur sera installé sous peu. Il dément également toute contamination ou maladie affectant les poules pondeuses.