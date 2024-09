Congo-Brazzaville: Beijing - Redynamisation du partenariat économique sino-congolais

Ils étaient près de trois cents entrepreneurs congolais et chinois à avoir participé au forum RDC-Chine qui s'est ouvert le 2 septembre à Beijing, en marge du sommet sur la coopération Chine-Afrique (Focac 2024) prevu du 4 au 6 septembre 2024.

Ce fut une occasion pour les officiels et entrepreneurs congolais de présenter les différentes opportunités d'investissement, chacun dans son domaine d'activités, et ce, en vue d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la RDC.

Représentant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à cette activité, le VPM en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a salué cette initiative qui vise à mobiliser des partenariats gagnant-gagnant et à faciliter l'accès au financement public chinois. Des secteurs tels que les mines, le commerce, l'agriculture, l'industrie, les infrastructures, les énergies durables et le numérique ont fait l'objet d'une attention particulière de la part des participants.

Les gouverneurs des provinces congolaises du Haut-Katanga, du Lualaba et de Kinshasa ont présenté, à cette occasion, des projets d'investissement ambitieux, portant sur la rénovation et l'assainissement urbain, la distribution d'eau potable, la production d'énergie verte, ainsi que le développement du tourisme et de l'éducation.

Des projets qui visent à attirer des investissements chinois tout en répondant aux besoins infrastructurels et socio-économiques de la RDC. À travers cette organisation, la Chine a tenu à exprimer sa volonté inébranlable d'accompagner les initiatives en joint-venture entre les entreprises chinoises et congolaises tout en donnant un meilleur aperçu de l'environnement des affaires en RDC.

Le succès de ce forum économique marque une étape significative dans la consolidation des relations sino-congolaises, ouvrant ainsi la voie à de futurs investissements stratégiques qui pourraient transformer les secteurs prioritaires en moteurs de développement pour les deux pays. La majorité des participants à ce forum ont salué la qualité des débats et des interventions, reflétant l'enthousiasme généré par les perspectives de partenariat à engager entre la RDC et la Chine.