Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Théodora Ibouanga sacrée miss Tchikoumbi Amaf 2024

Théodora Ibouanga a remporté le titre auquel prétendaient 12 candidates habitant Loandjili, le quatrième arrondissement de Pointe-Noire. Organisé il y a quelques jours par les Amis d'Afrique francophone (Amaf), ce concours de beauté met des paillettes dans les yeux des candidates.

Ambassadrices de leur terroir natal, les 12 jeunes filles se sont présentées au public et ont été départagées par un jury composé de personnalités étrangères. La soirée a été marquée par les passages des candidates en tenue ordinaire, puis en robes africaines. Après une élection serrée qui a été ponctuée par des moments de suspense, il a fallu attendre tard dans la soirée pour connaître le résultat.

C'est Théodora Ibouanga qui a été désignée par le jury et qui a remporté le titre de miss Tchikoumbi Amaf dans le quatrième arrondissement de Pointe-Noire, au terme d'une semaine de préparation. Lancé il y a deux ans, ce concours est ouvert à toutes les filles et jeunes femmes, âgées de 17 à 28 ans, sans aucune exigence physique. Son but est de casser les standards habituels. C'est donc un concours de beauté, de beauté intérieure, où la bienveillance est valorisée.

Leurs valeurs et ambitions, ce qu'elles souhaitent véhiculer sont les axes mis en avant par le comité d'organisation. Cette élection de Miss Tchikoumbi a permis à Théodora Ibouanga de réaliser son rêve.

Depuis toujours, la jeune demoiselle s'intéresse au monde des concours de beauté. Cette année, elle décide d'être candidate à cet évènement, espérant ainsi gagner en confiance et en éloquence. Alors elle s'inscrit et participe pour la première fois à un concours de beauté. Aujourd'hui, elle est devenue l'ambassadrice de Loandjili. Notons que cette élection s'est tenue en présence de Lauréate Liliane Bigny Mbéri, administrateur-maire de Mvoumvou et de plusieurs personnalités.