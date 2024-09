Congo-Kinshasa: Profession pétrolière, un secteur clé de l'Economie Nationale - Daniel Mukoko Samba renoue le dialogue entre SEP Congo et la DGDA

Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie Nationale, Daniel Mukoko Samba, a présidé, le lundi 2 septembre, dans son cabinet de travail, une réunion qui avait mis autour de lui les représentants des sociétés pétrolières et le responsable de la Direction Générale des Douanes et Assises (DGDA). Cette réunion avait comme objet de transmettre les instructions de la DGDA relatives aux paiements de la fiscalité et parafiscalité pétrolières.

En effet, cette réunion a été convoquée à la suite de la lettre de SEP/CONGO du 30 août 2024 aux termes de laquelle il annonçait la suspension des livraisons des produits pétroliers des sociétés commerciales ENGEN RDC, COBIL SA, SONAHYDROC SA et TOTAL ENERGIES débitrices de la fiscalité et parafiscalité pétrolières au terminal SEP-CONGO. Le 28 juillet, le sous-directeur de la DGDA demandait, dans une lettre adressée à SEP-CONGO, la suspension des livraisons des produits pétroliers appartenant aux sociétés commerciales sus-évoquées et ce, sur instructions du Directeur Général Adjoint en charge des questions techniques.

Introduisant la réunion, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Economie nationale avait communiqué les instructions du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi qui a exigé l'assainissement du secteur pétrolier en aval, avec à la clé le fonctionnement harmonieux des sociétés pétrolières afin d'éviter de la rupture de stock.

« Nous avons une feuille de route à mettre en œuvre et cela porte sur le dossier du manque à gagner », a lancé le patron de l'Economie nationale, Daniel Mukoko Samba, avant de demander aux responsables des sociétés pétrolières de « maintenir des efforts fournis jusque-là pour s'assurer que le stock de sécurité ne soit pas touché ».

Pour ce faire, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie Nationale a invité toutes les parties à maintenir le dialogue pour éviter à la RDC de plonger dans une crise pétrolière.

Prenant la parole, le délégué de la DGDA a indiqué que son institution demande aux sociétés pétrolières de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de l'Etat. « L'Etat veut assainir le secteur pétrolier pour partir du bon pied », a expliqué le délégué de la DGDA.

Monsieur Kouame Kouame Joseph, l'Administrateur Directeur Général de SEPCONGO s'est dit, pour sa part, satisfait des décisions prises à l'issue de la réunion présidée par le VPM à l'Economie nationale.

Il a résumé la réunion en ces termes : « La réunion à laquelle nous venons d'assister s'est bien passée, elle a été rapide, claire et limpide parce que le sujet est bien connu : Il s'agissait de la lettre de la DGDA, de la douane concernant une suspension éventuelle de livraison d'hydrocarbure dans le pays ; compte tenu du fait que certaines sociétés commerciales n'auraient pas payé le droit de douane ».

Et l'ADG de SEP-CONGO de préciser : « SEP-CONGO étant la pierre angulaire des approvisionnements en produits pétroliers, nous avons ainsi décidé qu'il était nécessaire d'en discuter avec les autorités congolaises, notamment avec Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre de l'Economie Nationale.

Les choses ont été clarifiées, chacun jouera son rôle et je peux affirmer qu'il n'y aura pas rupture de stock des produits pétroliers en RDC ».

Pour sa part, le Secrétaire Général à l'Economie nationale, M. Célestin Twite Yamwembo a souligné que c'est dans le cadre du dialogue permanent que le ministère de l'Economie s'entretient avec les compagnies pétrolières, à chaque fois qu'il y a une situation qui se pose dans le secteur pétrolier, son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie Nationale réunit les responsables des sociétés pétrolières autour de la table pour trouver des solutions idoines.

« Au-delà du fait que SEP-CONGO avait alerté l'opinion et le DG venait de l'évoquer et de rassurer, nous sommes allés beaucoup plus loin en évoquant la question de la rationalisation des éléments de la structure des prix des produits pétroliers.

Il y aura ce mercredi une réunion du Comité de suivi des prix des produits pétroliers pour que les experts puissent discuter sur les orientations données par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat », a clarifié le SG à l'Economie nationale, avant de conclure en ces termes : « Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie nationale a également évoqué la problématique des pertes et manque à gagner.

Il a affirmé qu'il y travaille d'arrache-pied pour qu'une solution définitive soit trouvée afin de soulager la trésorerie de la profession pétrolière ».

Fait à Kinshasa, le 02 septembre 2024