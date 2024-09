Ile Maurice: «Phase critique» des négociations, dit Subron

Les négociations entre Navin Ramgoolam et Paul Bérenger, respectivement leader du Parti travailliste et du Mouvement militant mauricien, d'un côté, et les représentants de Rezistans ek Alternativ (ReA), de l'autre, arrivent à une «phase critique». Ashok Subron, représentant de ce parti de gauche, l'a lui-même affirmé à l'issue d'une rencontre à Riverwalk, ce mercredi soir.

Le responsable de ReA a reconnu que l'alignement de trois candidats de son parti dans certaines circonscriptions demeure un obstacle, mais il a maintenu que ce n'est pas leur priorité.

«Je ne dirai pas que les discussions reculent ou avancent, mais elles sont 'in progress'. L'alignement des candidats est un souci, mais nous entrons dans une phase critique. Cependant, ce n'est pas l'alignement des candidats qui décidera si nous irons ensemble ou pas. Ce qui importe, c'est à quel point nous construisons une société pour la justice sociale. Nous sommes tous prêts à faire des compromis, mais c'est le programme électoral qui est le plus important», a précisé Ashok Subron. Il a maintenu que les points les plus importants de la négociation sont la construction d'une société sans communalisme et la lutte pour la justice sociale.

«Nous voulons le meilleur pour nos enfants. Nous voulons une société où il fait bon vivre pour qu'ils ne quittent pas le pays. Nous voulons une société dans laquelle nos enfants sont à l'abri du changement climatique. Ce n'est pas une question de postes ou de ministres», a-t-il insisté. Il y aura probablement une dernière réunion avant de décider si les négociations aboutiront à quelque chose.