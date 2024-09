Ile Maurice: Les négociations ont démarré entre le MSM et ses partenaires

C'est une source au sein du gouvernement qui le dit. Pravind Jugnauth a enfin convoqué ses partenaires de la Plateforme militante et du Muvman patriot morisien (MPM) hier. Premier hic : Steven Obeegadoo est parti négocier séparément, sans Alan Ganoo. Ainsi, il aurait lui-même violé le pacte d'entente avec le MPM, établi au sein de Linite Militan et qui devait servir à renforcer le «bargaining power» de ces deux partis en vue des négociations des tickets pour les prochaines légis latives. Or, ce fut finalement chacun pour soi et Dieu (soleil) pour tous.

Il semblerait qu'Obeegadoo ait de mandé trois mais obtenu deux tickets, un pour lui au no 17 et un autre pour un candidat non identifié. Quant au MPM, il aurait obtenu trois tickets : un pour Alan Ganoo au no 14, un pour Parwez Nunnoo au no 13 et un troisième pour Tania Diolle au no 18. Un ticket pour Vincent Seetaram au no 20 a été refusé (voir lus loin). De plus, Pravind Jugnauth aurait proposé que Tania Diolle cède sa place à Xavier-Luc Duval à Belle-Rose-Quatre-Bornes et aurait demandé que cette dernière aille au no 16. Cependant, Alan Ganoo aurait négocié pour que sa protégée conserve son ticket au no 18.

Les discussions se seraient inter rompues sur cette fausse note. Il faudra maintenant attendre que le PM décide : s'il insiste en faveur de Xavier-Luc Duval, il court le risque de voir le MPM se séparer du gouver nement. Notre source gouvernemen tale, qui ne fait pas mystère quant à son hostilité vis-à-vis du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), dit comprendre parfaitement la position du MPM. «L'arrivée tardive du PMSD aux côtés du MSM n'est pas pour ga rantir le vote MSM au no 18. Et puis, pourquoi ne pas envoyer Adrien Duval affronter son ennemie intime Joanna Bé renger au no 16 ? D'autre part, les par tisans du PMSD ne suivront pas Duval si ce dernier s'allie au MSM.»

Par ailleurs, on apprend que de son côté, celui que l'on surnomme affectueusement «Marsan mervey» se met en quatre pour tenter de convaincre les différents protagonistes pour qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Il est vrai qu'il a une faiblesse pour le PMSD. Ce qui est mal vu par certains au MSM et bien sûr au MPM et chez la Plateforme militan.