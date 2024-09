Afrique de l'Ouest: Cheikh Sidy Ba sur le match Sénégal/Burkina Faso - « Le Sénégal est bien sûr favori mais...»

L'ancien international sénégalais, Cheikh Sidy Ba, s'est prononcé sur la rencontre qui oppose ce vendredi 6 septembre au stade Abdoulaye Wade, le Sénégal au Burkina Faso comptant pour La première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Interrogé par Africafoot, le manager du Jaraaf de Dakar a campé les enjeux du choc et fait l'état de forme des deux sélections.

Dans le Groupe L, le Sénégal lance les qualifications de la CAN 2025 face au Burkina Faso ce vendredi 6 septembre à 19h GMT au stade Diamniadio. C'est la première rencontre entre les deux équipes depuis les demi-finales de la CAN 2021 au Cameroun, remportées par Sadio Mané et ses coéquipiers. Pour Cheikh Sidy Ba, depuis ce match, beaucoup de choses ont changé au niveau des deux sélections.

«C'est un match très important. Aujourd'hui tout le monde sait ce que vaut cette équipe burkinabè. C'est une équipe qui est en train d'être rajeunie, mais qui a toujours un gros potentiel. En 2022, elle a affronté le Sénégal, et c'était un match très serré. Même si les Burkinabè ont été éliminés en huitièmes de finale de la dernière CAN, on a remarqué qu'il y a un bon projet dernier, et qui prend forme », avant de poursuivre:

« C'est un match important pour le Sénégal qui voudra retrouver la prochaine CAN. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que la forme des joueurs sénégalais est inquiétante. Beaucoup ne jouent plus dans de grands clubs, d'autres sont devenus des remplaçants dans leurs clubs. Beaucoup de choses ont changé entre la dernière confrontation entre les deux équipes. Il y aura beaucoup d'incertitudes, mais le Sénégal a un statut à honorer. Ce sera un match très serré, mais les Lions devront se donner à fond pour gagner à domicile ».

« Il va falloir que nos joueurs se surpassent »

Bien que Cheikh Sidy Ba ne soit pas emballé par l'Etat de forme de la plupart des joueurs sénégalais, il mise tout de même sur la victoire des Lions devant les Etalons à domicile.

« Le Sénégal est bien sûr favori devant le Burkina, que ce soit à Dakar ou à Ouagadougou. C'est aujourd'hui l'une des meilleures équipes d'Afrique que tout adversaire craint. Mais en face, il y aura une équipe du Burkina décomplexée qui va jouer à fond pour nous mettre en difficulté.

En tant que Sénégalais, je mettrai une pièce sur les pions. Mon souhait, c'est que le Sénégal gagne, j'espère, que ce soit le cas, mais c'est un match très compliqué à jouer. Il va falloir que nos joueurs se surpassent. On a vu ce qui s'est passé ici contre la RD Congo et toutes les difficultés qu'on a eues pour battre la Mauritanie