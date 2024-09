Ethiopie: La transformation des villes africaines stimulera le développement économique du continent - Maire d'Addis Abeba.

Addis Abeba — La transformation des villes africaines servira de « moteur de développement économique pour le continent et au-delà », selon la maire de la ville d'Addis-Abeba, Adanech Abeibie.

Le premier Forum des villes africaines a officiellement débuté aujourd'hui à Addis-Abeba en présence de hauts fonctionnaires venus de tout le continent.

A l'occasion, la maire Adanech a exprimé : « Nous sommes fiers de vous accueillir dans le monument historique du peuple noir Adwa Victory Memorial. »

« L'avenir des villes africaines est prometteur. Les villes africaines ont un énorme potentiel de développement. La transformation des villes africaines servira de moteur au développement économique du continent et au-delà », a-t-elle expliqué.

Elle a également souligné que le leadership joue un rôle irremplaçable dans l'exploitation du potentiel des villes, où les maires seront en première ligne.

« Rendre nos villes vivables, vertes et sûres est la base de la transformation », a-t-elle ajouté.

« Nous nous efforçons de transformer la ville au profit des citoyens et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Nous sommes guidés par une approche centrée sur les personnes et nous veillons à ce que notre transformation soit équitable et inclusive ».

La maire Adanech a également noté qu'Addis-Abeba évolue rapidement et progresse pour répondre aux normes mondiales.

En plus d'autres projets de développement, le développement du corridor de transformation de la ville récemment lancé donne des résultats remarquables, a-t-elle noté.

Adanech a également souligné l'expansion des infrastructures routières, des terrains de jeux et des allées piétonnes et a souligné les engagements à rendre la ville plus vivable pour tous.

Elle a ajouté que les réalisations et les expériences récentes acquises dans ce domaine ont montré la possibilité de transformer une ville africaine.

Elle a souligné la nécessité d'élaborer des stratégies pour la transformation des villes africaines.