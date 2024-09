Ethiopie: L'Allemagne s'engage à verser 4 millions d'euros supplémentaires pour soutenir la paix dans le nord du pays

Addis Abeba — Le gouvernement allemand a alloué aujourd'hui 4 millions d'euros pour le Fonds de soutien à la paix (PSF) multipartenaire du Programme des Nations Unies pour le développement, actuellement mis en oeuvre dans les régions d'Afar, d'Amhara et de Tigray.

La cérémonie officielle de signature de cette contribution a eu lieu en présence de la ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, de l'ambassadeur allemand par intérim, le Dr Ferdinand von Weyhe, et du représentant résident du PNUD, Samuel Doe.

Le soutien d'aujourd'hui porte la contribution totale de l'Allemagne au PSF à 14,1 millions d'euros, selon le ministère des Finances.

A l'occasion, la ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a déclaré que le rétablissement de la paix et d'un environnement vivable dans les zones touchées par le conflit du pays reste l'une des principales priorités du gouvernement, comme l'ont montré divers efforts complémentaires.

À cet égard, elle a noté : « Le soutien supplémentaire du gouvernement allemand constituera un apport important pour renforcer les efforts de consolidation de la paix en cours dans les régions. »

L'ambassadeur allemand par intérim, Dr. Ferdinand von Weyhe, a noté pour sa part que le soutien continu de l'Allemagne à la Facilité de soutien à la paix souligne l'engagement à aider l'Éthiopie à panser les blessures de la guerre dévastatrice dans le Nord.

Seuls le dialogue et la confiance mutuelle peuvent contribuer à surmonter les divisions et les conflits, selon lui.

« Favoriser la stabilité en soutenant la gouvernance locale et l'État de droit, les services sociaux de base et la relance économique dans ces régions est essentiel non seulement pour le bien-être des communautés touchées, mais aussi pour la paix et le développement général de l'Éthiopie. Grâce à ce programme, les populations de nombreux Woredas touchés par la guerre dans le Nord bénéficieront d'un dividende de paix tangible », a souligné l'ambassadeur par intérim.

Le PSF soutient les efforts de consolidation de la paix de l'Éthiopie, en s'alignant étroitement sur les principes du lien entre l'action humanitaire, le développement et la paix (HDP) et en établissant un lien entre l'aide humanitaire immédiate et les initiatives de développement à long terme.