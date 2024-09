Ethiopie: Un programme de Résilience Urbaine en Afrique a été lancé

Addis Abeba — Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Commission de l'Union africaine ont officiellement lancé aujourd'hui le Programme de Résilience Urbaine en Afrique.

Addis Abeba a accueilli le premier Forum urbain africain sous les auspices de l'Union africaine, qui a réuni les principales parties prenantes pour discuter et façonner l'avenir de l'urbanisation en Afrique.

Le Programme de Résilience Urbaine en Afrique vise à renforcer la résilience des villes africaines au changement climatique, aux catastrophes et aux conflits, a-t-on indiqué.

S'exprimant lors de l'événement de lancement, la directrice exécutive d'ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach, a souligné le besoin urgent de donner la priorité à la résilience urbaine en Afrique.

"Nous n'avons tout simplement pas respecté la nature. Nous avons parlé ce matin des implantations informelles. Il est important de reconnaître qu'elles subissent l'impact majeur des catastrophes qui se produisent en Afrique mais aussi dans d'autres parties du monde", a dévoilé la directrice exécutive.

La directrice du pôle de résilience pour l'Afrique du PNUD, Zeynu Ummer, a déclaré que l'urbanisation en Afrique est un défi complexe aux répercussions profondes.

Le programme de résilience urbaine en Afrique offre une réponse stratégique pour exploiter le potentiel de développement de nos villes, a-t-il noté.

Selon lui, cette initiative n'est pas seulement opportune, elle est essentielle pour relever l'un des défis les plus urgents et les plus complexes de notre époque, l'urbanisation en Afrique.

Le programme reconnaît que la construction de sociétés équitables et cohésives, résilientes aux chocs des catastrophes climatiques et des conflits, nécessite plus que des efforts isolés. Elle exige une action collective, cohérente et coordonnée à tous les niveaux.