Afrique: Match Congo-Soudan du Sud - Isaac Ngata confiant

Les Diables rouges affrontent, ce jeudi à 17 heures, au stade Alphonse-Massamba-Débat la sélection du Soudan du Sud dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025 que le Congo n'a plus disputée depuis 2015.

En conférence de presse d'avant match, le 4 septembre, Isaac Ngata, le sélectionneur du Onze national, s'est montré très optimiste tout en insistant sur l'importance de gagner le premier match à la maison. « L'important est d'amener cette équipe à gagner ce match parce que le premier match est le plus déterminant. En 2015, on avait le Soudan et l'Afrique du Sud. Le seigneur nous a remis les mêmes sélections sur notre chemin. A nous de prendre cela comme exemple et d'avancer », a déclaré le sélectionneur national .

Selon lui, la qualification pour la phase finale de la CAN est possible. Ses joueurs, a-t-il assuré, sont concentrés et sont prêts à donner le maximum pour obtenir le résultat escompté. « On a préparé le nécessaire pour l'observation de l'équipe adverse. On est en train de continuer à travailler dans l'investissement mental et moral de chaque joueur pour que nous atteignions notre objectif. Nous ne voulons pas revivre ce qu'on a vécu », a souligné Isaac Ngata.

Le Congo ne peut relever ce défi sans l'appui de son public. Et Isaac Ngata en a profité pour lancer un appel à la mobilisation et à l'unité. « Il nous manque à chaque fois de petits détails pour se qualifier. On échoue parfois à un point. C'est peut-être cet accompagnement qui nous manque. Je demande solennellement que tout le peuple s'unisse et qu'il soit derrière cette équipe », a-t-il expliqué. « Je demande au peuple congolais de venir nous encourager demain, nous motiver, nous booster afin de nous donner plus d'envie et plus de détermination à faire un résultat », a ajouté Silvère Ganvoula, le capitaine de l'équipe.