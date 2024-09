Congo-Brazzaville: Journées portes ouvertes - Les étudiants encouragés à se servir des nouvelles technologies

Le collectif Jeunesse et Perspectives a organisé une journée portes ouvertes sur le thème « La tech au service de la jeunesse : construire son avenir professionnel ». En présence d'une centaine d'étudiants, venus des quatre coins de Brazzaville, l'initiative vise à accompagner les jeunes dans leur processus d'insertion professionnelle et de développement des compétences.

Situé sur l'avenue des trois martyrs aux plateaux des 15 ans, l'incubateur d'entreprises Jeunesse et Perspectives, dirigé par un collectif d'entrepreneurs congolais, se réjouit de donner l'occasion à la jeunesse de découvrir ses espaces innovants, tout en s'immergeant dans un programme riche en apprentissage et en inspiration. Le collectif entend pérenniser ce genre de rencontres pour favoriser un environnement collaboratif et stimulant. Doté de plusieurs espaces favorables à la création et l'entrepreneuriat Jeunesse et perspectives, l'incubateur a des outils numériques propices à la collaboration et très adaptés pour transformer les idées en réalités concrètes.

Sept ateliers ont eu lieu lors de cette journée, avec des échanges autour des thématiques telles que le design thinking, la productivité, comment créer sa vision board, comment rédiger un elevator pitch, etc. Un moment riche en connaissances ayant permis aux participants de découvrir quelques prérequis avant d'entreprendre. « Le premier atelier, intitulé le design training, nous a permis d'améliorer l'agencement de nos idées dans un projet. Cela est très important pour moi qui suis entrepreneure, car c'est primordial de structurer ses pensées pour parvenir à des idées concrètes », a déclaré Sagesse Pandi Tchicaya, étudiante et participante.

Pour sa part, Yessei Ossibi Zoabi, la responsable et coordinatrice de Jeunesse et Perspectives, a souligné que les journées portes ouvertes donnaient des outils aux étudiants pour démarrer l'année de façon pratique avec les nouvelles technologies. « On a décidé de lancer différents ateliers. Notre cheval de bataille étant la technologie, tout ce qui est intégré à ce projet principalement doit être lié à la technologie, parce que nous sommes en 2024, et nous souhaitons vraiment être dans l'ère du temps. L'idée étant d'accompagner les jeunes, les étudiants sur leurs projets professionnels ou personnels », a-t-elle conclu.

Au terme de cette journée, le calendrier des activités de l'année 2024 du collectif Jeunesse et Perspectives a été présenté à l'assistance. Les activités se résument, entre autres, à l'organisation des Workshop autour de plusieurs thématiques ainsi qu'une Masterclass prévue pour décembre. Jeunesse et perspectives s'est donné la mission de revitaliser les initiatives pour la jeunesse congolaise, en favorisant les échanges intergénérationnels et multifactoriels via les forums, les formations, et les ateliers.