Algérie: Bouira - AGRODIV - Relance d'une ancienne minoterie de transformation des céréales

Bouira — Une ancienne minoterie de transformation des céréales en farine, d'une capacité de 200 tonnes par jour, a été relancée mercredi à Bouira par le Groupe public agro-industriel (AGRIODIV), après un arrêt qui a duré près de 20 ans.

Au cours d'une visite au complexe industriel et commercial des meuneries de Bouira, le wali Abdelkrim Laâmouri et le Président-directeur général d'AGRODIV, Brahim Lazreg, ont donné le coup d'envoi du montage de cette ancienne minoterie.

Créée en 1973, la minoterie n'a plus fonctionné depuis 2005. Une fois opérationnelle, elle devra générer jusqu'à plus de 250 emplois directs et 400 autres postes indirects", selon les explications fournies sur place.

Dans une déclaration à la presse, le P-dg du groupe AGRODIV a déclaré que ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions des hautes autorités du pays, à leur tête le président Abdelmadjid Tebboune, et le ministère de l'industrie, visant à relancer les unités industrielles à l'arrêt.

Un délai de six mois a été accordé à l'entreprise réalisatrice pour monter et réaliser cette meunerie de transformation des céréales en farine avec une production journalière de 200 tonnes, selon les détails recueillis lors de cette visite.

"Aujourd'hui, nous sommes contents que ce projet soit relancé grâce au soutien et aux aides accordés par les hautes autorités du pays. Nous avons pu acquérir les équipements nécessaires et nous sommes en train de les installer et le projet a démarré aujourd'hui", s'est réjoui M. Lazreg.

Cette unité, qui devra reprendre son activité à partir du 1er semestre 2025, est la seconde du genre à Bouira, après celle d'Ain Bessam (Ouest) qui est d'une capacité de production de 300 tonnes par jour.

Le Groupe AGRODIV compte six filiales spécialisées dans la transformation des céréales, avec une capacité de production de 51.400 quintaux par jour de blé dur et 60 500 quintaux par jour de blé tendre.