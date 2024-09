Congo-Brazzaville: Arts plastiques - Des produits en céramique exposés à Pointe-Noire

L'exposition-vente des produits en céramique fabriqués par la Manufacture d'art et d'artisanat congolais (MAAC) a été ouverte, le 3 septembre, au musée Cercle africain dans la capitale économique en présence d'Alphonse Chardin Nkala, directeur général des arts et des lettres.

Organisée par le musée Cercle africain en partenariat avec la MACC, l'exposition a pour objectif de vulgariser cette structure du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs pour permettre aux Congolais de se l'approprier et de promouvoir ses œuvres.

L'exposition-vente qui se tient sur le thème « Mfunu ya Ntoto ya Congo » (la richesse de la terre du Congo) va durer trois semaines et permettra au public de venir admirer le génie créateur congolais en art céramique mis en lumière à travers les 212 pièces exposées qui vont de la poterie traditionnelle aux pièces en fumées en passant par la terre cuite.

« L'objectif de cette exposition-vente qui prendra fin le 28 septembre est de faire connaître notre structure qu'est la MACC au public aussi bien national qu'étranger afin de promouvoir et vulgariser l'art céramique. Que les jeunes puissent s'approprier cet art pour en assurer sa pérennisation », a dit Sylvie Rebecca Ngakoli, directrice de la manufacture d'art et d'artisanat congolais. Et d'ajouter que ces pièces exposées font partie de la production de la MACC et sont constituées essentiellement des objets utilitaires, des services de table, de marmites de table, de gargoulettes, d'objets décoratifs. Leur prix va de 2000 à 50 000 Frs.

%

En ouvrant l'exposition, le directeur général des arts et des lettres a dit : « Il s'agit donc des oeuvres authentiques congolaises fabriquées par des Congolais avec des matériaux du Congo par des artisans congolais pour un public d'abord congolais avant de s'ouvrir au monde. Pour des besoins de développement national et pour rendre notre pays plus efficace, diversification de l'économie nationale oblige, je suis persuadé que nous devons faire l'exigence de consommer congolais. C'est tout l'objet de notre rencontre ».

Et d'ajouter : « En attendant l'ouverture de la section sculpture et celle de la vannerie pour étendre son champ, la MAAC pour l'instant ne produit que des oeuvres en céramique. Nous allons par là comprendre que la matière de base des produits de la MACC n'est autre que l'argile des départements du Congo (Brazzaville, Cuvette, Bouenza, Kouilou)".

La visite guidée de l'exposition-vente sous la conduite de Gildas Patrick Mamono, chef de service production à la MAAC, a mis fin à la cérémonie de vernissage. Le processus de fabrication des objets, les matériaux et ingrédients utilisés sans oublier les techniques et autres accessoires entrant dans la fabrication d'un produit fini en céramique ont été expliqués par le guide qui avec amabilité a répondu aux interrogations et questions du public pendant la visite.

La MAAC a été créée au lendemain des indépendances africaines par la loi 18-62 du 3 février 1962 portant création de la MAAC avec pour, entre autres, missions : décorer les édifices publics, palais nationaux, hôtels ministériels et diplomatiques, produire selon les techniques artisanales les œuvres d'art en céramique présentant les caractères typiques indiscutables qui sont des rééditions des modèles anciens et de créations contemporaines, produire des objets usuels de céramique.