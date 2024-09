Afrique: Revue de Presse de l'Afrique Francophone du 05 Septembre 2024

Rdc : Santé- Les premières doses de vaccins contre le mpox dès ce 5 septembre à Kinshasa

Les premières doses de vaccins contre le mpox seront livrées à partir de ce jeudi 5 septembre 2024, en République démocratique du Congo. C'est le directeur général de l'Africa CDC, le centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, qui l'annonce à Rfi. La première livraison est imminente en RDC : 200 000 doses, en deux lots, seront transportées par avion à Kinshasa entre jeudi 5 et vendredi 6 septembre. Les vaccins seront ensuite répartis entre Goma, Lubumbashi et la capitale congolaise. Trois millions six cent mille doses sécurisées par l'Africa CDC seront ensuite transférées, dans les quinze jours suivants, dans d'autres pays africains (Gabon, Burundi, Centrafrique, Côte d'Ivoire) frappés par la variole du singe, affirme le directeur général de l'Africa CDC, Jean Kaseya. (Source : Rfi)

Niger : Bilan des inondations - Plus de 270 personnes tuées et 700.000 sinistrés

Les pluies diluviennes qui s’abattent sur le Niger depuis plusieurs jours ont fait quelque 273 personnes tuées ou par noyade ou par l’effondrement de leurs maisons, selon un dernier bilan officiel fourni par la Direction Générale de la Protection Civile. Selon ce même bilan, à la date du 04 septembre 2024, la situation des inondations fait également état de 710.767 personnes sinistrées réparties dans 94.783 ménages et 73.582 maisons effondrées. La même source souligne d’autres dégâts matériels comme la perte de gros et de petits ruminants, l’effondrement des classes, des cases de santé, des boutiques et des vivres. (Source :anp)

Ethiopie : Développement durable des villes africaines- Addis-Abeba accueille le premier Forum

Il sera une plateforme permettant aux dirigeants africains de discuter des stratégies de modernisation du milieu urbain, selon la maire de la capitale éthiopienne. « L'Éthiopie, en tant que berceau du Panafricanisme et symbole de la liberté africaine, accueille fièrement ce rassemblement pour honorer son héritage et réaffirmer son engagement envers l'unité et le progrès du continent », a écrit Adanech Abiebie sur les réseaux sociaux. (Source :alome.com)

Sénégal : Visite d’État du président Bassirou Diomaye Faye en chine- Une dizaine d’accords de partenariat signée avec la Chine

Au deuxième jour de sa visite d'État en République Populaire de Chine, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a été reçu au Palais du peuple par son homologue chinois Xi Jinping. Le chef de l'État sénégalais, en compagnie de son épouse, et d'une forte délégation, a été reçu avec les honneurs par le Président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping. La visite d'État du président de la République Bassirou Diomaye Faye en Chine a été l'occasion pour les deux pays de signer une dizaine d’accords de partenariat comprenant des mémorandums d’entente dans les domaines de l’économie, des technologies de l’information et de la communication, du développement vert, ainsi que des échanges et coopérations dans le domaine de la presse et des médias. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Sortie de promotion- Six élèves officiers de police radiés pour faux diplômes

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a présidé la cérémonie de remise d’épaulettes aux commissaires et officiers de police, issus des concours des professionnels spéciaux de la session 2023 et de baptême des élèves commissaires et officiers de police de la promotion 2022-2024 des écoles de police d’Abidjan et de Korhogo. La cérémonie s’est déroulée, concernant les deux établissements, au sein de l'École de police d’Abidjan-Cocody, dans l’après-midi du mercredi 4 septembre 2024. Au terme de la formation, au dire du commissaire divisionnaire de police, Touré Albert Kouakou, sept radiations ont été enregistrées dans les deux écoles dont six pour faux diplômes. Au total, 890 élèves des deux écoles qui ont pu terminer la formation et ont reçu leurs épaulettes. Leur promotion baptisée discipline, loyauté et résilience est parrainée par le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani. Au nombre de ceux-ci, l’on note 108 commissaires et 782 officiers de police. (Source : fratmat.info)

Bénin : Faits divers- «Frère Hounvi» présenté avec ses présumés ravisseurs à la Criet

Au Bénin, un nouveau rebondissement est survenu dans l'affaire Steve Amoussou, alias «Frère Hounvi», dont l'audience est prévue pour le 7 octobre prochain. Ce mardi 3 septembre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a surpris en jugeant et condamnant deux personnes accusées par la justice togolaise d'avoir « enlevé » le cyberactiviste à Lomé le 12 août dernier pour le ramener au Bénin. À Cotonou, les deux prévenus étaient poursuivis par le procureur spécial pour « arrestation illégale de personnes ». L'un des accusés a expliqué à la barre qu'il avait été contacté par un individu résidant en Indonésie, dont il a révélé le nom. Ce dernier l'aurait m'aurait mandaté pour retrouver Steve Amoussou, aussi connu sous le nom de «Frère Hounvi», affirmant que ce dernier l'avait escroqué de 10 millions de francs Cfa. (Source : Rfi)

Libye : Migrations irrégulières- Démantèlement d’un réseau de trafic humain

La Libye est réputée pour être l’une des principales plaques tournantes des migrations, aussi bien pour le transit que pour la destination. En décembre 2023, on comptait plus de 706 000 migrants, selon l’ONU. Les autorités libyennes ont procédé au démantèlement d’un réseau de trafic d’êtres humains dans le sud-ouest du pays. Cette information a été rendue publique sur la page Facebook du procureur général de la Libye le 31 août 2024.Au total, les responsables libyens affirment que les droits de 1300 migrants ont été violés par les membres de ce réseau. Ils auraient subi des tortures, des détentions obligatoires et des extorsions de leurs familles en vue de leur libération. (Source : Agence Ecofin)

Guinée : Politique- L ’histoire secrète de la chute d’Alpha Condé

Comment le président guinéen a-t-il pu être si facilement renversé ? Pourquoi avait-il ignoré les mises en garde de son entourage vis-à-vis de Mamadi Doumbouya ? Trois ans jour pour jour après le coup d’État, plongée dans les coulisses du putsch. Il y a trois ans, le 5 septembre 2021, Alpha Condé était renversé par un commando des forces spéciales de l’armée guinéenne dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Jeune Afrique vous propose de redécouvrir le récit exclusif que nous avions fait de sa chute – un article initialement publié le 8 septembre 2021. Le palais présidentiel de Sékhoutouréya, sur la presqu’île de Kaloum, à Conakry, était en principe entouré par un triple cordon de sécurité tenu par des éléments du Bataillon autonome de sécurité présidentiel (BASP), basés au camp Makambo, dans le quartier Boulbinet, à une poignée de kilomètres de là. (Source : Jeune afrique.com)

Gabon : Coopération- Le Président Oligui Nguema rencontre des investisseurs chinois à Pékin

Le Président de la Transition du Gabon, Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu des échanges fructueux avec plusieurs groupes d'investisseurs et opérateurs économiques chinois, ce mercredi 04 septembre 2024.Le Chef de l'État gabonais a rencontré des représentants de grandes entreprises chinoises telles que Norinco, China State Construction, China Tianying Inc., China Water Environment, TBEA Xinjiang International Company, et China Harbour Engineering Company. Ces firmes, spécialisées dans divers secteurs comme les infrastructures, l'énergie, l'eau, les mines, l'aéronautique, les équipements militaires, l'environnement, l'agriculture et les technologies de l'information, ont exprimé un vif intérêt pour les opportunités d'investissement au Gabon. (Source : alibreville.com)