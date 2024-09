Congo-Brazzaville: Visite - Le président Denis Sassou N'Guesso de passage à la Grande Muraille

En marge de sa participation au Forum sur la coopération Chine-Afrique (Focac) et de sa visite d'Etat dans l'empire du milieu, le président de la République a gravi le 4 septembre, pour une seconde fois, les marches emblématiques de la Grande Muraille de Chine, à la fois monument historique et joyaux touristiques.

Après une première visite en 1964, c'est avec admiration que le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, a effectué la visite de la Grande Muraille de Chine à Pékin en compagnie de l'ambassadrice de Chine au Congo, Li Yan, ainsi que de quelques membres du gouvernement, notamment les ministres Jean-Claude Gakosso, Arlette Soudan-Nonault, Jean Jacques Bouya, Jean-Baptiste Ondaye, Jean-Marc Thistère Tchicaya... chargés respectivement des Affaires étrangères; de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo ;

de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier ; de l'Economie et des Finances ; des Zones économiques spéciales et de la Diversification économique. « Hommage sempiternel aux batisseurs des temps antiques qui ont érigé cette fortification inégalée, fait de la Chine millenaire un sanctuaire imprenable et permis l'éclosion, ici, au coeur de l'Asie, de l'une des plus grandes civilisations de tous les temps. Je ne m'émerveillerai jamais assez devant le génie militaire de ces hommes visionnaires et devant la force symbolique de la projection humaine », a déclaré le chef de l'Etat.

Par ailleurs, cette visite a été l'occasion pour le président Denis Sassou N'Guesso de s'imprégner de l'histoire de ce monument symbolique. De ce fait, il a souhaité que cet ouvrage exceptionnel, patimoine de l'humanité tout entière, soit préservé à travers les âges à venir. « Merci sans fin au peuple chinois ami et à ses dirigeants de me l'avoir fait visiter en deux précieuses occasions: en 1964 et 2024 », s'est-il réjoui. Au terme de sa visite, le chef de l'Etat a été honoré en signe d'amitié par la partie chinoise en réceptionnant une assiette traditionnelle avec pour design architecture de la Grande Muraille.

Pour rappel, la Grande Muraille, aussi appelée « Les Grandes Murailles », est un ensemble de fortifications militaires chinoises construites, détruites et reconstruites en plusieurs fois et à plusieurs endroits entre le IIIe siècle av. J.-C. et le XVIIe siècle pour marquer et défendre la frontière Nord de la Chine. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, il attire chaque année des milliers de visiteurs de divers horizons.