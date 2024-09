Algérie: Présidentielle - Les électeurs votent dans les bureaux itinérants dans le Sud

Ouargla — Les électeurs des régions enclavées et éparses des wilayas du Sud du pays ont commencé à affluer, mercredi, aux bureaux itinérants pour se prononcer, en avance de 72 h réglementairement, sur leurs candidats dans le cadre de la présidentielle du 7 septembre, ont constaté des journalistes de l'APS sur place.

Le vote a débuté dans de bonnes conditions au niveau des 51 bureaux itinérants déployés à travers les zones éparses et enclavées des wilayas de Ouargla, Djanet, Tindouf, Tamanrasset, In-Guezzam et Béchar, où toutes les conditions humaines et matérielles ont été réunies par les délégations de wilayas de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) pour permettre aux électeurs de s'acquitter de leur devoir électoral dans les meilleures conditions.

Les caravanes des bureaux de vote itinérants devront sillonner jusqu'à samedi prochain les zones éparses à la rencontre des électeurs portés sur leurs listes en vue de leur permettre de choisir leurs candidats à la présidentielle.

Dans la wilaya d'Ouargla, six (6) bureaux, encadrés de 30 agents et contrôleurs, vont sillonner les zones enclavées se trouvant sur le territoire de la daïra frontalière d'El-Borma (420 km Sud-est d'Ouargla), et permettre aux 8.147 électeurs inscrits sur leurs listes de se prononcer sur leur candidat, selon les données fournies par la délégation locale de l'ANIE.

L'opération de vote a débuté au niveau du centre de vote "Omar Ibn-El-Khettab" dans la zone d'Ain M'ghar (25 km de la daïra d'El-Borma) où 1.750 électeurs sont concernés.

Le coordinateur de l'ANIE de la wilaya d'Ouargla, Ali Chemsa, a affirmé que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'opération électorale dans l'ensemble des bureaux itinérants.

A l'extrême Sud du pays, Tamanrasset, pas moins de 21.603 électeurs portés sur les listes des bureaux itinérants, sont attendus au niveau des 19 bureaux itinérants déployés à travers cinq (5) communes de la wilaya.

Le bureau itinérant N 8 (Hommes) prévu pour la localité d'Azernane (30 km Nord-est de Tamanrasset) a commencé à recevoir ses premiers électeurs parmi les 420 inscrits, tout comme le bureau N 9 (femmes) prévu pour recevoir 433 électrices, selon leurs encadreurs.

Approché par l'APS après s'être acquitté de son devoir électoral, El-Khodir Ibbah, notable du même village, a souligné l'importance de la participation aux élections, pour exprimer les aspirations de la population locale afférentes notamment au développement, le désenclavement, le soutien aux agriculteurs et la réalisation de différentes structures.

L'opération de vote a commencé aussi au niveau de trois (3) bureaux itinérants de la wilaya d'In-Guezzam, déployés pour se rapprocher des populations nomades et leur permettre de se prononcer sur leur futur président, a indiqué le coordinateur de l'ANIE, Ouled El-Bekkai.

Dans la wilaya de Tindouf, la délégation de l'ANIE a souligné que l'opération de vote se déroule dans de bonnes conditions au niveau de 12 bureaux itinérants désignés pour cette élection.

Le premier bureau itinérant s'est ébranlé lundi dernier pour aller à la rencontre des électeurs vivant dans les zones éparses d'El-Kehal et Chenachène (550 km de Tindouf).

Une bonne affluence des électeurs des zones éparses est relevée depuis l'ouverture de ces bureaux itinérants, a constaté l'ANIE.

Le vote a commencé également au niveau des neuf (9) bureaux itinérants de la wilaya de Djanet pour permettre aux 16.000 électeurs des zones enclavées à travers les communes de Djanet et Bordj El-Haouès, dont Tinelkoum, Tourest, Tadenet, Anhef, Ihderdjine, Tasset, Tabket, Arikine, Didder et Tini, d'élire leurs candidats à la présidentielle.

Il est fait état de la mobilisation de 45 véhicules tout-terrain équipés et accompagnés des encadreurs, pour permettre aux électeurs de voter dans de bonnes conditions, a indiqué le coordinateur de wilaya de l'ANIE, Laid Laika.

Dans la wilaya de Béchar, deux bureaux de vote itinérants, ont été déployés pour couvrir les zones enclavées de Oued-Namous, Fendi et Rosf-Ettaiba (commune frontalière de Béni-Ounif), afin que leurs électeurs se prononcent sur leurs candidats à la présidentielle, selon les données de la délégation de l'ANIE.