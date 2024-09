Ile Maurice: Kinsley, «miraculé», dit devoir son salut à Dieu

Un grave accident de la route s'est produit, hier, entre une voiture et une motocyclette, à l'intersection de la route Cocoterie, Roche-Bois, non loin de la quincaillerie. Les images de la vidéo surveillance en circulation, faisaient craindre le pire, mais tel n'est pas le cas car Kinsley Reddy, le motocycliste, est un «miraculé». Le jeune homme de 21 ans, qui a été projeté sur plusieurs mètres sur l'asphalte après la collision entre sa moto et la voiture, dit devoir son salut à Dieu.

Cet habitant de Batterie Cassée, Roche-Bois, que nous avons rencontré à son domicile, cet après-midi, aux côtés de ses proches encore un peu sonnés par l'accident, est catégorique.

«Peu importe ce que les autres peuvent penser, j'y étais et pour moi il ne s'agit pas de chance. Seul Dieu est capable d'un tel miracle.»

Ses proches abondent dans le même sens. Le jeune homme s'en est sorti avec seulement quelques égratignures et sans aucune fracture. Il a même demandé aux médecins de le laisser rentrer chez lui, après avoir été conduit à l'hôpital Jeetoo en urgence par le SAMU, le jour de l'accident.

«J'ai un peu de douleurs mais ça ira, ça aurait pu être pire», nous dit-il, timidement mais plein de positivité.

%

Revenant sur ce jour fatidique, Kinsley raconte qu'il se rendait à la maison pendant la pause déjeuner lorsque l'inévitable s'est produit.

«Ce jour-là ma maman avait préparé du riz frit et c'est pour cette raison que j'ai voulu me rendre chez moi pour manger plutôt que d'acheter quelque chose dans la rue. Tout s'est passé tellement vite que dans ma tête le film se joue encore à la fois vite et au ralenti. Quand j'ai été projeté mon corps s'était déjà préparé à planer tandis que mon cerveau s'était figé !»

Selon Kinsley, qui travaille comme commis dans une société de la capitale, cet accident ne le découragera pas à continuer à piloter une moto car son métier l'exige. Il profite de l'occasion pour faire ressortir le fait qu'à chaque accident impliquant une moto c'est toujours le pilote qu'on a tendance à blâmer.

Le jeune homme confie que ce jour-là il ne roulait absolument pas à vive allure. Bien qu'il ne veuille surtout pas défendre la cause de certains «fous du guidon», Kinsley précise qu'il ne consomme pas une goutte d'alcool et qu'il ne fume pas, souhaitant ainsi, faire taire les rumeurs et mauvaises langues qui se permettent de juger un moine ne serait-ce que par son habit.