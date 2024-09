Angola: Football - Les Palancas Negras en quête de leur neuvième participation à la CAN

Luanda — L'équipe angolaise de football affronte jeudi, à Kumasi (17h00), son homologue du Ghana, à la première journée du groupe F des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), Maroc 2025. Les Palancas Negras visent leur neuvième participation à la plus grande compétition africaine et tenteront donc de remporter le match face aux champions continentaux des éditions 1963, 1965, 1978 et 1982. Les deux équipes, identifiées par les experts et les supporters comme favorites du groupe, s'affronteront au stade Baba Yara, dans la deuxième plus grande ville du Ghana, après la capitale Accra.

L'Angola conserve la base du groupe qui, en janvier dernier, disputé la CAN de Côte d'Ivoire. L'Angola est à la recherche d'une deuxième victoire contre le "géant africain", après sa victoire 1-0 en 1998, lors de la phase de qualification pour la CAN égyptienne.

L'équipe arbitrale sera dirigée par le Rwandais Samuel Uwikunda.

L'entraîneur de l'Angola est le Portugais Pedro Gonçalves, qui a à sa disposition les gardiens Neblú, Ricardo Baptista et António Dominique ; les défenseurs Bastos Quissanga, Kialonda Gaspar, Jonathan Buatu, Sandro Cruz, Pedro Bondo, Núrio Fortuna, David Carmo, Jordi Gaspar et Clinton Mata ; les milieux de terrain Maestro, Fredy Ribeiro, Estrela, Show, Keliano et Randy N'teka ; et les attaquants Zine Salvador, Zito Luvumbo, Mabululu, Milson, Gelson Dala et Depú.

Dans l'histoire des matchs entre les deux équipes, le Ghana a battu l'Angola quatre fois, notamment 2-1 en match amical, en 1980, et lors des matchs de qualification pour la CAN égyptienne, en 1998 (2-1), Angola'2010 (1-0) et Côte d'Ivoire'2023 (1-0).

Il y a aussi eu des matchs nul de 0-0 et 1-1 entre les deux sélections.

Les Angolais ont fait leurs débuts dans la compétition continentale en 1996, en Afrique du Sud, suivis de participations en 1998 (Burkina Faso), 2006 (Égypte), Ghana (2008), Angola (2010), Guinée équatoriale (2012), Gabon (2013), Afrique du Sud (2019), Égypte (2023) et Côte d'Ivoire (2023, mais dans la CAN organisée en 2024).