Maroc: Plus de 8,112 millions d'élèves attendus pour la rentrée scolaire 2024/2025 (ministère)

Rabat — Plus de 8,112 millions d'élèves rejoindront les établissements scolaires au titre de la nouvelle année scolaire 2024/2025, a indiqué le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Ainsi, le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a supervisé, mercredi à l'école primaire Al Massira Al Khadra à Tahnnaout dans la province d'Al Haouz, le démarrage de la nouvelle année scolaire, avec le retour progressif en classe des élèves et des enfants inscrits dans l'enseignement préscolaire selon les dates prévues pour chaque cycle et niveau, précise le ministère dans un communiqué.

Les cours débuteront de manière effective le lundi 9 septembre pour tous les cycles et niveaux d'enseignement dans l'ensemble des établissements scolaires, fait savoir la même source.

L'enseignement public accueillera environ 6,976 millions élèves, dont 3,716 millions élèves dans l'enseignement primaire, soit une diminution de 1,3 % de l'effectif des élèves scolarisés dans ce cycle, 2,025 millions d'élèves dans l'enseignement secondaire collégial, en hausse de 5,5%, et environ 1,235 million d'élèves dans l'enseignement secondaire qualifiant (+12,7%), précise-t-on.

S'agissant des nouveaux inscrits dans l'enseignement public, leur nombre devrait atteindre plus de 1, 813 million élèves, dont 585.000 inscrits en première année de l'enseignement primaire, 625.000 en première année de l'enseignement secondaire collégial et 453.000 dans les troncs communs.

Conformément à sa stratégie de généralisation et de développement de l'enseignement primaire, en particulier dans les zones rurales, en tant que levier pour l'amélioration de la qualité du système éducatif, environ 984.000 élèves sont inscrits dans l'enseignement primaire, dont 642.000 dans l'enseignement primaire public, poursuit le communiqué.

Afin d'assurer une place pour chaque élève dans l'enseignement public et de réduire la surcharge des classes et du nombre des classes multiniveaux, l'offre pédagogique s'est renforcée par la construction de 189 nouveaux établissements, dont 68% en milieu rurale, avec 10 écoles communautaires, portant ainsi le nombre des établissements scolaires au niveau national à environ 12.300, dont 56% dans les zones rurales.

En outre, 3.492 salles de classe ont été créées dans le cadre de l'extension des établissements scolaires, dont 59% en milieu rural.

Les espaces d'hébergement ont été renforcés avec la création de 15 nouveaux internats en milieu rural, ce qui porte le nombre d'internats au niveau national à 1.103, dont 68% sont situés en milieu rural, souligne le ministère, notant que plus de 288.000 enseignants, dont 18.000 nouveaux, seront chargés de l'éducation et de la formation des élèves dans l'enseignement public.

Compte tenu du rôle important du soutien social dans l'encouragement à la scolarisation, l'amélioration des résultats scolaires et la lutte contre la déperdition scolaire, l'actuelle année scolaire sera marquée par l'application de la nouvelle formule de mise en oeuvre de l'initiative royale "Un million de portefeuilles", dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain.

Cette initiative devrait profiter à plus de 3,053 millions élèves, étant donné que des montants supplémentaires seront versés aux familles bénéficiaires du système d'aide sociale directe (200 dirhams pour le primaire et le secondaire collégial), précise le ministère, notant que le champ de cette aide a été élargi pour inclure le secondaire qualifiant, en ce sens que les familles concernées devraient recevoir une allocation financière de 300dhs.

En ce qui concerne l'hébergement, le nombre des bénéficiaires des services d'internats scolaires devrait atteindre plus de 147.000, soit une augmentation de 9,5%, tandis qu'environ 639.000 élèves, dont 58% des filles, bénéficieront du transport scolaire.

Afin d'assurer la stabilité des prix des manuels scolaires pour l'année en cours en vue d'encourager la scolarité et préserver le pouvoir d'achat des familles, le gouvernement a accordé aux éditeurs un soutien financier de 25% du prix de de vente des manuels pour les niveaux du primaire et secondaire qualifiant.

Le ministère a appelé les différents acteurs éducatifs et administratifs et l'ensemble des partenaires à poursuivre la mobilisation et l'engagement dans la mise en oeuvre des réformes, projets et initiatives structurants qui caractériseront l'année scolaire en cours et qui visent à réaliser une transformation globale du rendement des établissements d'enseignement, à renforcer la maîtrise des compétences de base, à renforcer l'épanouissement des élèves et à lutter contre l'abandon scolaire, conformément aux objectifs stratégiques de la feuille de route 2022-2026 "Pour une école publique de qualité pour tous".