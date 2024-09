Maroc: Settat - Le RGPH-2024 se déroule dans un climat de mobilisation et d'engagement (Responsable)

Settat — L'opération de collecte des données du 7ème Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) se poursuit à Settat dans de bonnes conditions, marquées par une forte mobilisation des équipes de recensement et un engagement actif des citoyens, a souligné le Directeur provincial du Haut Commissariat au Plan (HCP) à Settat, Zouhair Lahrizi.

Cette opération, qui se poursuit jusqu'au 30 septembre courant, est caractérisée par une organisation rigoureuse, a indiqué M. Lahrizi, dans une déclaration à la MAP, faisant savoir que les équipes de recensement sont réparties en 597 districts de recensement, 189 zones de contrôle et 16 zones de supervision couvrant les zones urbaines et rurales, avec l'objectif d'assurer une couverture complète et précise de l'ensemble de la province.

Il a indiqué que la collecte des données a été précédée d'une opération de reconnaissance et de mise à jour cartographique, effectuée les 30 et 31 août dernier. Cette phase préparatoire a permis de définir avec précision les zones de recensement et de valider les cartes utilisées par les enquêteurs.

Pour mener à bien cette opération, a-t-il souligné, la province de Settat a mobilisé 661 enquêteurs, 205 contrôleurs, 41 contrôleurs chargés de formation, 18 superviseurs communaux et 720 agents d'autorité. Et d'ajouter que 885 tablettes et 154 véhicules, dont 129 véhicules dédiés aux zones rurales, ont été mis à la disposition de ces équipes, garantissant une couverture efficace et une collecte précise des données.

%

Les agents, a poursuivi le responsable, disposent de cartes détaillées et de parcours prédéfinis pour accomplir leur mission de recueillir des informations sur l'accès des citoyens aux services essentiels tels que la scolarisation, les soins de santé, la couverture sociale, l'eau potable et l'électricité.

Il a également mis en avant la spécificité de la province de Settat, comprenant 41 communes rurales, précisant que certaines de ces zones, caractérisées par de vastes étendues et des populations dispersées, nécessitent des efforts supplémentaires pour assurer une couverture efficace.

M. Lahrizi a tenu à saluer l'engagement des autorités locales et la coopération des citoyens, qui contribuent grandement au bon déroulement de l'opération, soulignant l'importance de l'utilisation accrue des technologies dans cette opération.

De son côté, le Superviseur communal de recensement à Settat, Karim Mimis a affirmé, dans une déclaration similaire, que des réunions quotidiennes sont tenues avec les équipes mobilisées sur le terrain pour faire le point sur les résultats des enquêtes menées, discuter des aspects techniques et méthodologiques, identifier les difficultés rencontrées par les enquêteurs et proposer des solutions pour améliorer la couverture et la qualité des informations recueillies.

Le RGPH 2024 repose sur deux questionnaires principaux: l'un portant sur les structures démographiques et les phénomènes rares tels que la migration et la mortalité, et l'autre plus détaillé traitant des aspects démographiques et socio-démographiques, ainsi que d'autres nouvelles thématiques comme la protection sociale, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, et l'environnement.