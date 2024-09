Afrique: Forum économique Gabon/Chine - Mobilisation de 4,3 milliards de dollars en faveur le Gabon

Ce mardi 3 septembre, s'est tenu à Beijing, le deuxième Forum Économique Gabon-Chine, qui marque un demi-siècle de collaboration fructueuse entre les deux nations. Cet événement, coorganisé par la Vice-Primature du Gabon, le Ministère de l' Economie et des Participations, l'ANPI-Gabon et l'Ambassade du Gabon en Chine a permis aux autorités gabonaises de présenter les opportunités d'investissement et les projets phares du Gabon au secteur privé Chinois.

L'ouverture du forum a été assurée par Baudelaire Ndong Ella, Ambassadeur du Gabon en Chine, suivie d'une allocution de Alexandre Barro Chambrier, vice-Premier Ministre de la Transition. La journée a ensuite officiellement commencé avec une présentation de Ghislain Moandza Mboma, Directeur Général de l'ANPI-Gabon, qui a mis en avant les « 10 raisons d'investir au Gabon, en insistant sur les atouts économiques du Gabon et les conditions administratives favorables à la croissance et au développement des entreprises à forte valeur ajoutée.

Après les six tables rondes thématiques, l'événement s'est conclu par la signature de plusieurs conventions qui ont permis de mobiliser plus de 4,300 milliards de dollars, notamment dans les secteurs des Travaux Publics et de l'Energie, renforçant ainsi les relations historiques entre les deux pays.