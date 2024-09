Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Renforcement des capacités dans les provinces

Durant trois jours, soit du 4 au 6 septembre, les cadres et agents du ministère de l'Aménagement du territoire sont conviés à un atelier de formation des formateurs pour les missions de renforcement des capacités et de vulgarisation du nouveau cadre et structures organiques du secrétariat général à l'Aménagement du territoire dans les divisions provinciales.

Le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, qui a lancé le 4 septembre, dans la salle Conforta, les travaux de l'atelier, a rappelé qu'il se tient dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire financé par l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale (Cafi) à travers Fonaredd et mis en oeuvre par le Pnud et le Fonds national d'aménagement du territoire (Fonat).

L'objectif global de cet atelier, a-t-il renchéri, est de préparer les formateurs à la double mission de vulgarisation du Nouveau cadre et structures organiques du Secrétariat général à l'Aménagement du territoire et de renforcement des capacités des agents provinciaux pour une meilleure appropriation de leurs tâches respectives.

Il sera donc question durant les trois jours de présenter, pour enrichissements, les contenus des modules de formation aux cadres et experts de la CAT désignés comme formateurs pour les missions de vulgarisation du NCSO du MINAT et de renforcement des capacités des cadres et agents des divisions provinciales de l'AT en Provinces ; de valider les modules de formation et de sensibiliser les missionnaires aux activités à mener pendant la mission sur le terrain et la répartition des tâches.

Le patron de l'administration centrale de l'Aménagement du territoire a, par ailleurs, indiqué que l'organisation de cet atelier est en lien avec l'un des objectifs majeurs du programme de la réforme de l'aménagement du territoire sur « le renforcement des capacités humaines et techniques du ministère de l'Aménagement du territoire, mieux le renforcement des capacités des cadres et agents de l'administration aux niveaux central et provincial ».

Cette formation de trois jours prévoit plusieurs modules dont le Guide méthodologique pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire, les informations générales sur les livrables produits dans le cadre de la réforme, le Guide de zonage participatif des terroirs villageois pour l'élaboration des plans simples d'aménagement du territoire.