Madagascar: Basketball - Jubilé - AT2B fête son XVe anniversaire

Fondé en 2009, le club de basketball AT2B ou Andraisoro Tia Baskety célèbre cette année son quinzième année d'existence. Pour marquer cet anniversaire, des tournois de basketball sous le thème « On joue au basketball et on fait la fête » seront organisés à partir de la mi-septembre sur son propre terrain à Andraisoro.

«Notre action se tourne plutôt vers une action sociale qui vise à éduquer la population du quartier. Pour ce faire, nous utilisons le basketball comme moyen de communication et de transmission des idées que nous véhiculons», confie Pascal Rasaony, vice-président du club AT2B et responsable communication auprès de la Fédération Malagasy de Basketball.

Pour marquer ce quinzième anniversaire, le club a fondé une école de « mini basket », mais depuis sa création à ce jour, plusieurs catégories d'âge comme les U10, U12, U14, U16, senior et vétéran évoluent ensemble.

Des tournois de basketball ouverts aux seniors hommes et dames, aux catégories U12, U16 filles et garçons, U20 garçons, vétérans hommes et dames ainsi que de basketball sur fauteuil seront au programme.

« Le club est parti de rien à partir de l'envie de jouer au basketball des jeunes du quartier. Au départ, en 2007, nous avons commencé sur un terrain poussiéreux. En 2008, le club a tout fait pour bitumer le terrain grâce au concours de gens de bonne volonté et l'appui de la commune urbaine d'Antananarivo. Cette année, la célébration sera exceptionnelle car des primes, de 500 000 à 2 000 000 d'ariary, seront attribuées », termine Pascal Rasaony.