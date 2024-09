Madagascar: FOCAC 2024 - Tête-à-tête attendu entre Xi Jinping et Rajoelina

Conduisant la délégation malgache qui participe au FOCAC 2024, le président Andry Rajoelina, accompagné de son épouse, a atterri hier à Beijing, capitale chinoise. Une rencontre bilatérale avec son homologue chinois Xi Jinping figure dans son planning.

Une première. Andry Rajoelina, président de la République, accompagné de son épouse, Mialy Rajoelina, a atterri à Beijing, capitale chinoise, hier, en milieu d'après-midi. Le chef de l'État conduit la délégation malgache qui prend part à la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine ou FOCAC.

Selon les informations, un des points saillants de ce déplacement présidentiel en Chine sera la rencontre bilatérale entre Andry Rajoelina et son homologue chinois Xi Jinping. Il s'agira du premier face-à-face entre les deux chefs d'État. Sauf changement, cette rencontre est prévue pour demain. Le renforcement de la coopération bilatérale sino-malgache sera au centre des discussions. « Ce sera aussi l'occasion d'aborder les projets sur lesquels peuvent se greffer des financements chinois et ceux qui sont déjà en cours », d'après les explications.

Le renforcement du partenariat d'investissement et commercial avec la Chine, mais aussi la coopération dans le domaine des nouvelles technologies, est l'objectif de Madagascar durant cette 9e édition du FOCAC. Les débats durant le Forum proprement dit se dérouleront autour des thématiques que sont « la gouvernance de l'État, l'industrialisation et la modernisation de l'agriculture, ainsi que la paix et la sécurité ».

Le président de la République devrait être un des principaux intervenants durant une session sur l'industrialisation. Le locataire d'Iavoloha érige justement la transformation économique par l'industrialisation comme un des piliers de la Politique générale de l'État (PGE). Andry Rajoelina, lui-même, sera donc en première ligne pour présenter la politique industrielle à Madagascar et mettra en avant les opportunités d'investissement dans ce secteur, ainsi que les mesures incitatives pour les investisseurs.

Des accords à signer

L'opération de charme envers les investisseurs multisectoriels, tant publics que privés, sera bétonnée par le «Business Forum Invest in Madagascar», un événement connexe au FOCAC. Ce Business Forum dédié à la Grande île est co-organisé par l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) et son équivalent chinois, le China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT).

Le programme de la délégation malgache en Chine est chargé, y compris pour la Première dame qui prendra part à des événements et des réunions avec son homologue chinoise. La garantie qu'elle ne rentrera pas bredouille de cette participation au FOCAC est affirmée. Des signatures de protocoles d'accord et d'accords de coopération dans plusieurs domaines seraient ainsi au programme. L'agriculture, l'énergie, l'industrie, les infrastructures et travaux publics, ainsi que le commerce, sont les secteurs énoncés.

Parmi les accords à signer figurent « des partenariats avec des multinationales chinoises qui souhaitent investir à Madagascar ». Outre les réunions et débats durant le forum, ou encore les événements en parallèle, la délégation malgache profitera de cette présence en Chine pour rencontrer directement des acteurs privés. Le but est d'effectuer un partage d'expérience, mais aussi de réaffirmer des projets en cours d'élaboration ou de concrétisation. Une visite au siège de Huawei est justement prévue.

Huawei aurait l'intention de mettre en oeuvre un projet d'investissement en collaboration avec la commune urbaine d'Antananarivo (CUA). L'entreprise est également parmi les contributeurs dans la concrétisation du projet Smart Village. Des entreprises spécialisées dans l'agro-industrie sont également au programme des visites. Il y aura notamment un partage d'expérience qui pourra déboucher sur un éventuel accord de partenariat sur le développement et la culture du riz hybride.