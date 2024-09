Madagascar: Livre - L'émission «Koko & Friends» éveille l'amour de la lecture

Hier, un nouveau chapitre a débuté pour les jeunes amateurs de lecture avec le lancement de l'émission radiophonique « Koko & Friends » sur RDJ 96.6, en partenariat avec le projet « Let's Read ».

Pour éveiller l'amour de la lecture chez les enfants, une nouvelle ère a débuté hier avec le lancement d'une émission radiophonique à la fois divertissante et éducative. Ce programme innovant est conçu pour stimuler la passion des jeunes auditeurs pour les livres et la lecture.

Diffusée sur Radio Des Jeunes (RDJ 96.6), cette émission, fruit d'une collaboration avec le projet «Let's Read», a été officiellement présentée lors d'une conférence de presse à la Bibliothèque municipale d'Analakely. Chaque mercredi, de 14h à 14h30, «Koko & Friends» invite les enfants à explorer un univers captivant, offrant à la fois divertissement et découverte.

Trois programmes hebdomadaires seront proposés, promettant une immersion totale dans le monde des livres et de la découverte. «Nous proposons l'émission 'Ndao hamaky boky', une heure de conte où les histoires issues des livres Diary Nofy prennent vie grâce aux voix de stars telles que Denise, Shyn, Bolo, Esther Randriamamonjy, Mirado, Eusèbe Jaojoby, Max Fontaine, Hanta Ramakavelo, et bien d'autres », explique Bolo, artiste et ambassadeur de Diary Nofy. L'émission ne s'arrête pas là. « Koko Be» propose une exploration ludique à travers divers thèmes, comme la science, la nature, l'histoire et la culture générale. Les enfants auront également l'opportunité d'apprendre du vocabulaire en malgache, en français et en anglais, tout en s'initiant à l'univers numérique avec le segment « E-Booky », qui propose des rencontres et discussions avec des passionnés de lecture.

Une bonne initiative

Le projet « Let's Read » a vu le jour en 2019, motivé par le besoin de combler le manque de ressources éducatives dans les écoles primaires publiques. Depuis, plus de trente mille exemplaires, y compris en version braille, ont été distribués gratuitement dans les écoles publiques, les orphelinats, ainsi que dans les institutions pour enfants malvoyants et malentendants à travers Madagascar.

« Notre vision est d'aider les enfants à aimer la lecture à travers cette nouvelle émission. Chaque mercredi après-midi, nous dédions la radio aux enfants, et en ajoutant l'émission «Koko & Friends» de Diary Nofy, nous espérons les éduquer tout en les divertissant. Avec RDJ diffusée à Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, sur notre site internet, ainsi que via Canal Satellite, nous ciblons un maximum d'enfants pour leur offrir un contenu éducatif enrichissant et divertissant pendant au moins un an », souligne Tahiana Rasolojaona, PDG de la RDJ. L'émission « Koko & Friends » promet ainsi une expérience radiophonique inoubliable, où chaque enfant pourra apprendre tout en s'amusant, une initiative qui pourrait bien marquer une révolution dans l'éducation des jeunes malgaches.