Madagascar: Formation de masse - Les jeunes sans emploi pris en charge

Des opportunités s'ouvrent aux jeunes sans emploi. Le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle lance des formations de masse gratuites.

Autres regards. Le Tranompokonolona Isotry a été rempli de jeunes en recherche d'emploi, hier. Ils sont venus s'inscrire aux formations gratuites offertes par le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. « C'est une aubaine car je n'ai pas de moyens pour suivre une formation. Mon objectif est de gagner en expérience et de trouver un emploi », lance Mariette, une jeune femme vivant à Manarintsoa Est qui souhaite suivre une formation en pâtisserie.

Nomenasoa Randrianarisoa, une jeune mère de famille, s'est inscrite dans la formation d'élevage de volailles. « Je veux apprendre comment m'en occuper pour avoir un bon rendement », lance-t-elle. Ces femmes font partie des deux cent cinquante personnes présentes à la première édition de l'événement « Fijery hafa », organisé par le ministère de l'Enseignement technique et la commune urbaine d'Antananarivo au Tranompokonolona Isotry, hier. Cent soixante d'entre elles ne travaillent pas.

Moteur du développement

Le ministère lance des formations de masse pour donner un coup de pouce à ces jeunes sans emploi ni formation. « Ces formations vont les aider à trouver un travail ou à créer leur propre emploi. Ils vont constituer le moteur du développement », a souligné Marie Marcelline Rasoloarisoa, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Elle a rencontré ces jeunes et a écouté leurs desiderata. L'objectif de cet événement est d'explorer leur talent et leur capacité à améliorer leur niveau de vie, et offrir des formations qui correspondent aux besoins et aux activités des personnes cibles.

%

Pâtisserie, coiffure-esthétique et onglerie, coupe et couture, élevage, agriculture, énergie renouvelable, mécanique auto, fabrication de savon, cuisine. Ce sont les offres de formations les plus citées lors de cet événement. Les personnes inscrites seront regroupées et les formations vont démarrer. Elles dureront une semaine ou deux.

Ce projet est lancé dans le premier arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Il sera élargi dans les autres régions.