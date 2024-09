Madagascar: AVIS - Des techniciens y croient

Les passionnés du ballon rond du pays croient en son équipe nationale. Celle-ci va affronter, ce soir, la Tunisie en phase qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). « Le niveau du football malgache a nettement progressé ces dernières années. Les joueurs peuvent faire quelque chose et créer la surprise.

C'est un groupe de jeunes qui sont homogènes », soutient Rija Juvence Rakotomandimby, entraineur de Disciples FC, club champion de Madagascar. « Je pense qu'il ne faut pas faire beaucoup de changements, il suffit d'intégrer un ou deux nouveaux et pas plus. Les nouvelles recrues pourront s'adapter petit à petit », poursuit-il.

« Il faut savoir exploiter les éléments à notre disposition. Tout dépendra de la tactique optée par le coach, offensive ou défensive. Les Magrébins sont très offensifs et ils vont jouer à domicile. Il faut assurer la ligne médiane. Battre la Tunisie est faisable, mais il ne faut pas trop se focaliser sur la défense basse », argumente de son côté, Andry Hildecoeur Henintsoanarivo, coach de l'Elgeco Plus, club sextuple vainqueur de la Coupe de Madagascar.

Ce dernier a réitéré que « nos joueurs se sentent plus libres, plus à l'aise en jouant à l'extérieur et considère cela comme un avantage ».

Les simples passionnés ont eux aussi donné leur avis. « La Tunisie est, certes, une grande équipe en ce moment, mais il n'y a plus de favoris intouchables car les outsiders ont déjà fait preuve de résistance et de performance en Mondial comme en CAN. J'ai aussi confiance en Rôrô après son impressionnant parcours », mentionne Paul Rakotovao. Wait and see.