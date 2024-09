Madagascar: Industrie musicale - Des artistes abandonnent les CD au profit du streaming

Actuellement, dans un monde où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, la manière dont les artistes publient leur musique se transforme également. De plus en plus, les artistes se tournent vers les plateformes numériques pour diffuser leurs albums, laissant derrière eux les versions physiques comme les CD et les clés USB. Cette transition vers le streaming n'est pas seulement une question de tendance, mais une stratégie réfléchie face aux défis posés par la piraterie et la rentabilité.

« J'ai sorti un album en 2023 et j'ai choisi de le diffuser uniquement sur les plateformes numériques, sans version physique. La vente de CD n'est plus rentable à Madagascar. La plupart des gens ne s'intéressent plus à ces formats, et la piraterie est un problème majeur aussi », explique l'artiste Bolo. Le streaming, quant à lui, permet de générer des revenus en euros et en dollars, offrant ainsi une meilleure sécurité financière pour les artistes.

« Nous sommes en train de préparer un nouvel EP et avons décidé d'abandonner la production de CD et de clés USB. Nous encourageons les amateurs de musique à se tourner vers le streaming, qui nous permet de percevoir directement les fruits de notre travail. Contrairement aux formats physiques, le streaming génère des revenus même lorsque nous ne sommes pas sur scène », explique Beranto, membre du groupe Ambondrona.

Pour les artistes, le choix d'un distributeur est crucial pour la publication numérique. « Il existe de nombreux distributeurs internationaux, et vous pouvez choisir entre différents types de contrats. Personnellement, je collabore avec TuneCore, où je paie un abonnement annuel de 49 euros ou dollars, sans que le distributeur ne prenne de pourcentage sur mes gains, à l'exception du coût de l'abonnement. Bien qu'il soit possible d'avoir un contrat de publication gratuite sur les plateformes, où le distributeur ne donne qu'un pourcentage des revenus générés », ajoute Bolo.

Malgré la tendance générale vers le streaming, certains artistes restent fidèles aux clés USB tout en utilisant également les plateformes de streaming pour maximiser leurs revenus. Cette tendance se reflète également dans le secteur du cinéma, avec des maisons de production qui se détournent des CD pour se concentrer sur le streaming, comme le Scoop Digital et Maki Pro.