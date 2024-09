Afrique: Football - CAN 2025 - Les Barea en quête de revanche face à la Tunisie

Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe prend au sérieux et considère le premier match contre la Tunisie comme très important pour la suite de la compétition.

Jour J. Le match de Madagascar contre la Tunisie, comptant pour la première journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Maroc 2025, se déroulera ce soir à 22 heures au stade Hamadi Aguerbi de Rades à Tunis. « La Tunisie est une équipe difficile à manoeuvrer et qui joue bien. Nous allons tout faire pour gagner ce match. Si nous savions à l'avance que nous allons perdre, ce n'est pas la peine de venir ici. Cela aurait été mieux de rester à Madagascar», mentionne le coach Romuald Rakotondrabe hier, dans une conférence de presse.

Sur le papier, les Aigles de Carthage sont largement supérieurs. La Tunisie occupe la 41e place mondiale et la sixième en Afrique selon le classement de la Fifa, actualisé le 18 juillet, tandis que Madagascar se trouve au 105e rang mondial et 24e sur le continent. D'après l'historique des rencontres entre les deux nations, ces dix dernières années, sur quatre matchs, les Tunisiens ont arraché trois victoires. La dernière avait eu lieu durant les quarts de finale de la CAN en 2019 (3-0). Les deux autres ont été lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en 2002, 0 à 2 à l'aller et 0 à 1 au retour.

L'unique victoire malgache date de 1987 aux Jeux Africains (3-0). Sur ses neuf derniers matchs officiels, en un an, la Tunisie a marqué quatre buts et en a encaissé deux. Le coach Rôrô et ses protégés ont, quant à eux, enregistré dix victoires, quatre nuls et six défaites en vingt matchs officiels depuis 2023, toutes compétitions confondues dont les éliminatoires à la Coupe du Monde et à la CAN ainsi que les matchs amicaux.

« Ce sont les statistiques. Nous ferons tout pour les changer et casser la série de victoires de la Tunisie. Nous nous sommes engagés, donc il faut être confiant et rêver pour aller chercher quelque chose de positif, la victoire, ce qui ne sera pas facile », confie le sélectionneur.

Si l'on compare toujours les deux pays, la Tunisie occupe la position de leader du groupe H aux éliminatoires au Mondial 2026 avec dix points après la quatrième journée, soit trois victoires et un nul. Madagascar, de son côté, se trouve à la troisième place en accumulant sept points derrière les Comores et le Ghana qui comptent chacun neuf points.

« Ce premier match contre la Tunisie est très important (...) Les onze premiers entrants seront sélectionnés et alignés, car nous avons confiance en eux pour accomplir la mission », souligne le coach Rôrô. 80% de la composition sont déjà fixés, mais les 20% restants sont à confirmer à l'issue des deux séances d'entrainement avec un groupe au grand complet. Impatients de suivre le match, les fans des Barea seront donc scotchés devant l'écran, ce soir.