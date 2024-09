Guinée: La musique fait de la politique pour soutenir le général Doumbouya

Il y a trois ans en Guinée, le général Doumbouya prenait le pouvoir par la force, en entrainant la chute du président Alpha Condé. Depuis, le militaire a su asseoir son pouvoir, isoler les acteurs politiques dérangeants, engager des réformes constitutionnelles, et peut désormais compter sur le soutien de certains chanteurs guinéens. Ce qui désole l'opposition.

Roi du dancehall, sauce guinée, Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton, ne s'était jamais engagé pour un acteur politique. Il a choisi d'écrire une chanson pour le militaire au pouvoir, car il estime que le général Doumbouya a prouvé qu'il est un homme d'action.

« Il a concrétisé beaucoup de choses : aujourd'hui, nous avons le plus grand projet de l'Afrique de l'Ouest et là, le projet de Simandou. Nous avons aujourd'hui les routes, nous avons les ponts, c'est-à-dire que la Guinée aujourd'hui est en chantier », assure le chanteur.

Takana Zion est une figure du reggae en Guinée, il chante une musique militante, souvent pour dénoncer les abus. Mohamed Mouctar Soumah à l'état civil, le chanteur considère que Mamadi Doumbouya a mis fin à un système corrompu : « On se reconnaît dans le combat du président Mamadi Doumbouya qui a fait renaître l'espoir en Guinée en nous libérant de la dictature et des intellectuels corrompus qui ont mis ce pays en retard pendant 11 ans. »

Les chanteurs assument

Avec leurs chansons et leur soutien au général Doumbouya, Singleton et Takana Zion ont réveillé les réseaux sociaux : traités de charognards, insultés, les deux artistes assument leur posture politique, leur rôle de garde-fou. Le premier assure : « Je ne suis pas en train de le faire pour la personne de Mamadi Doumbouya, je suis en train de le faire pour les actions que propose ce président », tandis que le second déclare : « C'est bien pour qu'on puisse aussi donner des conseils qu'il faut, s'il essaye de faire les choses d'une manière qui ne va pas dans l'intérêt du peuple. »

Singleton et Takana Zion s'affichent dans Conakry en entourant Mamadi Doumbouya, une affiche du concert, gratuit, prévu ce jeudi soir, l'occasion pour eux de mesurer leurs cotes de popularité.

Du côté des adversaires de la junte du CNRD, on déplore et condamne cette prise de position des musiciens et de certaines figures publiques en faveur du général Mamadi Doumbouya. Pour l'opposition, leur attitude est avant tout opportuniste, plutôt que politique. Souleymane Souza Konaté est le responsable communication de la coalition de partis d'opposition ANAD : « Les mêmes qui étaient avec monsieur Dadis Camara, les mêmes qui ont encouragé monsieur Alpha Condé à aller dans le sens de la confiscation du pouvoir, ce sont les mêmes qui chantent aujourd'hui les louanges du général Mamadi Doumbouya, histoire de l'amener à faire le contraire de désengagement qu'il a pris vis-à-vis du peuple de Guinée. »

Vers des « situations inflammables » ?

« Nous trouvons cela déplorable, dit-il encore, parce que ça peut conduire la Guinée à des situations inflammables et cela, personne ne le souhaite aujourd'hui. Ces différentes initiatives ne sont pas nées de cette façon-là. C'est encouragé et financé par le CNRD. Les artistes reçoivent assez d'argent comme cachet pour pouvoir faire de telles choses. »

Souleymane Souza Konaté évoque aussi Karamo Solo, de son vrai nom Elhadj Souleymane Sidibé, une figure religieuse très controversée et très proche du président Doumbouya : « Bien sûr, Karamo Solo on l'a vu plusieurs fois avec monsieur Alpha Condé dire que monsieur Alpha Condé, c'est la volonté divine. Il faut accepter tous ces desiderata. Aujourd'hui, c'est lui qui prend des positions pour amener le général Mamadi Doumbouya à aller dans le sens de se présenter aux différentes élections. Nous disons que nous trouvons cela déplorable parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, cela peut conduire à des conséquences imprévisibles. Nous attendons de nos sages qu'ils puissent prendre position en faveur d'un certain nombre de valeurs ».